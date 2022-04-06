伊州新法 接種教職員可享帶薪COVID假

伊州州長普立茲克(中)與主導推動提供教職員帶薪COVID假的華裔州眾議員楊啟華(左)。(州長直播截頻)

伊利諾州州長普立茲克5日簽署一項法案，允許完全接種疫苗 的老師與學校員工，可以享有帶薪的新冠肺炎病毒假，而不再需要消耗自己的病假天數，此舉也意味著芝加哥教師工會的一大勝利，該法案即日起生效。

今年1月份芝教師工會與芝公立學校因防疫措施意見不一，導致長達五天的教師罷工、學校停課同時，普立茲克否決了一項類似5日所通過新法的法案，普立茲克當時表示，他需要多點時間修改法案用詞，確保該福利只適用於已經接種疫苗的員工。

州議會上周表決通過了針對之前提案修正的法案，將與新冠病毒相關的帶薪假期，重新列入新法，換句話說，只要教職員感染病毒，或需要照顧染疫家屬者，都可以額外獲得帶薪病假，而不需要用到教職員每年的病假。

主導推動該法案的華裔州眾議員楊啟華( Janet Yang Rohr)說，這項新法案，適用於伊州 所有公立學校、大學與社區學院的所有已接種疫苗教職員，如果員工有孩子因為學校有人染疫而必須居家隔離時，也可以使用此項新的福利，此外，一旦學校因為疫情 停課時，學校支付時薪的清潔工、校車司機也將享有薪資保護。

伊州教育委員會與伊州教師聯合會共同合作推動此法案，教師協會表示，受到疫情影響，許多教職員工都已經用光了病假與年假，因此也導致部分老師、職員不得不無薪休假。

芝加哥公校系統(CPS)是最初對此提案表達反對的組織，CPS擔心此舉將讓已經人手不足的學校，帶來新的壓力，不過，在州長簽署此法案前一天， CPS已經改變態度，對此新的法案表達贊同，並稱這項法案有助於激勵學校教職員接種疫苗。