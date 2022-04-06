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芝城1到3月 謀殺與槍擊降 劫車續增

特派員黃惠玲／芝加哥報導

根據芝加哥警局統計顯示，在經歷了過去兩年的犯罪案件高峰，今年治安終於出現好轉跡象，數據指出，芝城1到3月共有128人遭謀殺，比去年同期減少了7%，而今年被槍擊人數共593人，較去年同期降低了15%。然而壞消息是造成許多民眾困擾的劫車案件，仍持續上升，今年首季增幅比去年同期提高約3%。

除了槍擊案、謀殺案下降外，芝加哥市槍擊案死亡人數下降了11%，槍擊案受傷人數下降了16%。入室盜竊案下降22%，毆鬥案下降7%。

而包括劫車在內的其他犯罪類別，在1到3月間仍然呈現增長趨勢，其中劫車案增加了3%，搶劫案提高11%，入室盜竊案上升36%，汽車盜竊案增幅達43%，偷竊案件從2048件激增到3487件，增幅更高達七成，還有嚴重毆打案提高了9%，性騷案微幅增加3％。

專家指出，偷竊、入室盜竊、搶劫案件所以上升，主要因為今年疫情趨緩，越來越多人外出，因此讓犯罪分子有更多機會作案。

劫車案部分，今年第一季共發生499宗，為應對日益猖獗的劫車案，芝加哥市警察局成立了專門的劫車案應對小組，截至今年3月底共逮捕了72名嫌犯，其中57%的疑犯都是青少年。

芝加哥15個最多暴力事件的區域，在過去三個月發生的槍擊案件均出現減少趨勢。其中西區、南區的槍案降幅高達24%，不過，這兩個區域雖然槍擊案件減少，但遭謀殺人數仍高占全市的64％，全市中槍受傷者，也有多達六成是在此兩個區域中彈。

以犯罪熱區英格伍德(Englewood)為例，今年前三個月共有62人遭槍擊身亡，芝市居民平均每10萬人有2.1人是暴力犯罪受害者，而在英格伍德，此比率高達每10萬人有10.6人，比芝城平均高出五倍。

首季犯罪率下降，是否意味著市民可以迎來比較安全的一年？專家分析指出，根據資料每年的2月，因為天冷等因素，向來都是犯罪率最低的月份，隨著氣候轉暖，到7月、8月時，芝城犯罪率每年都會明顯升高，因此現在要預測下半年治安情況，還為時過早。

槍擊 芝加哥 芝城

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