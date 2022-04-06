你裝監視器我出錢 芝加哥改善治安出新招

芝加哥市府推出新的改善治安方案，住戶、商家只要裝設包括門鈴攝影機等各項監視攝影設備，就可以拿到225元到450元不等的補助。(芝警局網站截圖)

芝加哥市市長萊特福特與警局局長布朗4日宣布多項最新的改善治安方案，其中包括提供市民住家、商店企業裝設監視攝影 機的現金補助，布朗說，監視攝影器拍下的影片，有助於警察 確認嫌犯，尤其是沒有目擊證人及其他相關證據時，更成為警方指控罪犯的關鍵。

有鑑於此，市府決定撥出530萬元經費，協助住戶與商家裝設監視攝影機，安裝戶外運動傳感器燈光，以及裝設車輛GPS追蹤器，詳細補貼項目與金額包括：

●每部攝影機最高可獲補助220元，每戶家庭最高可拿到450元津貼，換句話說，假使每部攝影機價值50元，那麼每個家庭就可以最多裝設九部相關監視設備。

●第一年的監視攝影訂戶費。

●裝設只要有人走過時就會自動亮的戶外運動傳感器燈，每盞最高可獲100元補助。

●裝設車輛GPS追蹤設備的費用及其第一年年費，可向市府申請金額反饋。

申請上述項目費用補助者，需向市府登記所裝設的攝影機、追蹤器等設備。

萊特福特表示，讓更多住戶、商家加裝監視攝影機，等於使執法單位增加了許多耳目，她說，這些工具在某一地區某一時間發生治安事件時，可以有效協助警察與探員透過這些攝像頭、追蹤器找到線索。

剛剛裝了攝影機的居民富蘭克林(Janalene Franklin)說，她住的地方治安欠佳，所以她決定在住家裝上監視攝影機，許多人擔心是否裝了設備且完成市府登記後，警察與辦案人員將隨時調閱相關攝影機拍下的影片，對此布朗提出說明表示，所有影片都會先經過屋主同意才會察看，否則警察無權直接調閱。

富蘭克林說，從監視攝影機或裝在門口門鈴上的監視設備，非常容易下載影片，且可以立即從手機簡訊傳送出去。

布朗說，只要住戶可以盡快分享案件發生時的影片，警察就可以加快偵辦速度。註冊攝影機網址：https://reurl.cc/qOxEdq。

除此之外，市府也發起100萬元的募款行動，該經費將作為芝城 規模最大的「槍枝回購」計畫之用，布朗說，此計畫宗旨在減少街頭槍枝，民眾只要將槍枝上繳，就可以拿到現金獎勵。