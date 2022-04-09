聯合國讚揚國際佛光會包容和支持各方面平權

聯合國 婦女地位委員會第66屆平行會議於日前進行第三天議程，以「國際佛光會在印度 促進婦女的平等」為主題，發表印度「大樹下」(Under The Big Tree)的教育 專案，近千人上線參加。

國際佛光會世界總會會長心保和尚表示，國際佛光會對於不同宗教信仰，不同性別和種族之間的平等，給予支持,尊重與包容。聯合國全球傳播部外展司民間社會部負責人迪亞洛（Hawa Diallo），讚揚國際佛光會以各種包容性教育計劃和職業機會，賦予婦女權力，打破社會中的各種偏見，建立婦女平等。

國際佛光會世界總會東南亞及印度副秘書長覺誠法師分享，國際佛光會在印度之緣起，從1963年，星雲大師到印度的菩提伽耶與印度的首相尼赫魯（Nahru）會面後，成立了第一個非漢語系的國際佛光協會，建立菩提伽耶佛學院，沙彌學園，女子佛學院和育幼院，給予貧苦家庭孩童受教育的機會 ，增加信心，翻轉人生。新冠疫情期間，國際佛光會也給予印度物資上的援助，在菩提樹下撒下種子，弘揚「人間佛教」。

菩提迦耶佛光山負責人、大樹下項目負責人妙軒法師，以紀錄短片介紹佛光山印度佛學院，與佛光伽耶育幼院。在印度比哈爾邦(Bihar)進行的「大樹下」教育專案，是沒有圍牆的教室，不受空間限制。以「救急不救窮」「授人以魚，不如授人以漁」的原則下，協助當地人解決當地的問題，以「三好～做好事 説好話 存好心」為教育鄉村孩童的核心課程。參與「大樹下」的學生們感恩的表示， 感謝星雲大師的悲心宏願，給了她們受教育的機會， 與開發潛能的平臺，有好幾位同學都進入大學， 希望畢業後依自己的專長能夠回饋故鄉幫助更多的人。

會議最後由國際佛光會世界總會祕書長覺培法師致閉幕詞，衷心感謝過去 17 年來在印度從事教育工作的所有老師和法師們的辛勞，讓大家看到印度土地上的光明花朵。

芝加哥協會會長周邁平分享在2016年參訪佛陀聖地時，體會法師們在惡劣氣候，物質條件匱乏，人力不足的環境下，不畏艱難， 實踐「但愿衆生得離苦，不爲自己求安樂」的菩薩精神，感動不已，並自我期許為弘揚「人間佛教」盡力 (人間社 惜慧供稿)。