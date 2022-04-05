運動養肌 飲食養身 明州專家分享健康祕訣

運動健康管理碩士林沁嫻(右上)與營養師李欣境(右下)應台灣姊妹會演講，並以薛培德(左) (Ernestine Shepard)為例，鼓勵大家運動累積肌肉量。(演講投影片截圖)

明州台灣姊妹會日前舉辦「懂吃動吃，快樂慢活」線上講座，運動健康管理碩士林沁嫻與營養師李欣境，在活動中介紹運動、飲食維護身體健康的祕訣。

林沁嫻說，運動可以防老並提升晚年的生活品質。她表示，去年獲得健美冠軍的85歲薛培德(Ernestine Shepard)，從56歲開始才養成運動習慣。薛培德曾說年紀對她來說只是個數字，她一點都不覺得自己老。林沁嫻對此表示，運動可累積肌肉 量，不管幾歲開始都對身體健康有益，而根據哈佛大學研究，愈早開始鍛鍊肌肉愈好。

林沁嫻接著給觀眾做個小測試：先將雙手交叉放在胸前，閉上眼睛，單腳站立，如果持續超過30秒，身體狀況屬於年輕。根據研究，20到49歲的民眾平均站立秒數為20.7秒，如果在6秒內就搖晃放下，是身體的內平衡結構退化，開始有老化跡象，則應該藉由運動來訓練平衡感。

她又提到，老化會造成肌肉流失的肌少症(Sarcopenia)，主要檢測 方式為肌力加上肌肉量。肌少症使年長者容易跌倒而傷害腦部，需要以重量訓練來增加肌肉。

此外，骨質疏鬆(Osteoporosis)是因為骨髓再生速度低於耗損速度，要以重量訓練和補充鈣與維他命D來預防。林沁嫻建議跳繩來刺激骨頭，使骨骼密度增加。另外抽菸、喝咖啡或酒不要過量，她建議以運動來代替喝酒，但是她說游泳對預防骨質疏鬆沒有幫助。

營養師李欣境表示，留意食物攝取的份量與飲食原則，可防止代謝症候群。例如有高血壓 的人要少吃加工製品、零食、泡麵、油炸物與少添加調味料，可採用地中海飲食，少鹽、少油與高纖食物。

她說，代謝症候群的原因可能來自家族遺傳、缺乏運動、不良飲食習慣與壓力。以下五項當中有三項超過標準值就算有代謝症候群：腹部肥胖，男性腰圍超過35吋，女性腰圍超過31吋；血壓偏高；空腹血糖偏高；空腹三酸甘油酯偏高；高密度脂蛋白膽固醇(HDL)偏低。

李欣境建議大家服用保健食品，例如食用乳酸鈣、葡萄酸鈣等鈣片，或從牛奶、洋蔥、豆腐、綠色蔬菜、小魚乾攝取鈣質，並搭配維他命D來促進吸收，到戶外曬太陽也能增加吸收維他命D。

她還建議飯後吃維他命B群，吃素者要注意補充B12，至於維他命C能抗氧化、提高免疫力，降低高血壓和預防鐵質缺乏症。