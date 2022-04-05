聯邦暫停金援檢測與接種 伊州受波及

設於培德中心的疫苗施打站，日前已經結束定期施打服務。(本報檔案照片)

由於聯邦資金枯竭，伊利諾州一些新冠病毒檢測 站與疫苗 接種點，陸續削減為弱勢群體提供的服務，部分醫療保健專家對此感到憂心，因此種情況可能會使該州無法對下一波疫情高峰做好充分準備。

聯邦已經在3月22日停止對沒有醫療保險者提供免費新冠檢測，儘管總統拜登目前仍在積極爭取國會撥給更多的經費，以維繫檢測服務，不過，一般預料最終該項資金將大幅減少。

直到現在，芝加哥 地區包括華格林(Walgreen)、CVS、西北醫院、杜利醫療照顧中心(Duly Health and Care)、西奈山醫院(Sinai Chicago)等，都表示會繼續為無健保民眾檢測病毒，但其他一些較小規模的檢測與施打站，陸續因資金無以為繼都將大幅縮小或暫停服務。

包括Mobilevax、Esperanza Health Centers等檢測與接種疫苗據點表示，假使檢測與疫苗施打都不再免費提供的話，勢必導致防疫障礙，一旦下波感染高峰來臨，每個人又將再次陷入健康危機。

Esperanza執行長Dan Fulwiler說，現在該中心還是持續提供免費檢測與疫苗接種，「因為現在的確來的人很少，所以儘管聯邦斷了金援，我們還是可以勉力負擔」，他說，該中心過去疫情期所服務的公眾，至少一半都沒有健康保險。他憂心忡忡的說，一旦病毒變種掀起新一波感染，在疫苗與檢測資源不足的情況下，後果不堪設想。

華埠培德中心也在4月1日結束最後一次的疫苗施打服務，該中心主任吳常義說，相對其他族裔，包括華埠在內的亞裔，為全芝市疫苗接種率最高的族群，全市至少施打一劑疫苗的亞裔高達85％左右。

伊州衛生廳與芝加哥衛生局對此現象回應表示，包括聯邦政府、州政府以及芝加哥市府，都提供大量的免費家用檢測給民眾使用，而針對低收入族群設立的檢測站也將繼續營運。

芝衛生局指出，住在特定郵遞區號的居民，假使需要額外的居家檢測盒，可隨時上網提出申請，網址：www.accesscovidtests.org；聯邦政府也提供同樣的服務，申請網址：covidtests.gov。