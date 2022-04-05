芝11區區長李慧華：保住華裔區長 明年選舉極關鍵

華埠人士恭賀李慧華(右六)出任區長，庫克郡委員會委員戴利(右四)也出席了餐會。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥市新上任的11區區長李慧華，日前出席首場華埠 見面餐會，談到公眾關切的治安議題時指出，警民與政府密切合作很重要，李慧華還說，11區可望成為芝市首個亞裔 多數選區，明年選舉因此格外關鍵，一旦華人 選民投票冷淡，將可能喪失保住芝議會首位華裔區長的機會。

伊州國會眾議員戴維斯(左二)與社區代表，恭賀李慧華(左三)。(特派員黃惠玲／攝影)

包括伊州第七區聯邦國會眾議員戴維斯(Danny Davis)，前11區區長唐信(Patrick Daley)的舅舅，即現任庫克郡郡委員戴利(John Daley)，還有華埠更好團結聯盟創辦人陳增華、培德中心主任吳常義、芝華商會會長麥克肖恩(Patrick McShane)等100多人出席了該場餐會。

國會眾議員戴維斯(右)致贈白頭鷹雕塑給李慧華(中)，祝賀她鵬程萬里，左為庫克郡委員會委員戴利。(高潔／攝影)

戴維斯並致贈一尊上面印有「芝加哥首位華人區長」字樣的白頭鷹雕塑給李慧華，祝賀她鵬程萬里。

李慧華說，她非常感謝芝加哥市市長萊特福特與社區給她這個服務機會，而隨著11區將成為芝城第一個亞裔多數選區，萊特福特任命她成為首個華人區長，相信華裔社區將會跟她一樣珍惜與重視，她表示，亞裔多數選區並不保證明年新一屆區長選舉，可以保證繼續由華裔出任區長，要繼續保有這項得來不易的紀錄，「每個人都要完成選民登記，然後在明年選舉時前往投票」。

華埠代表恭賀李慧華(右四)成為芝加哥首位華裔區長。(特派員黃惠玲／攝影)

李慧華接著表示，她在華埠出生長大，直到現在都仍住在華埠，她非常贊同華人敬老尊賢的傳統，也一直期勉自己身體力行，在活動中，她特別感謝僑社所有長輩先進對她的愛護。她期許所有年輕人都不要忘本，攜手加強華社團結合作共創美好未來。

李慧華與華埠社區交流。(特派員黃惠玲／攝影)

李慧華說，儘管目前11區的亞裔居民比率高達42%，但11區居民族裔多元，要贏得明年的區長選舉，仍然需要其他族裔的支持，由於11區為芝加哥前市長戴利家族的大本營，她在會中也特別向與會的戴利致意。

李慧華(右三)成為芝加哥第一位華裔區長。(特派員黃惠玲／攝影)

治安方面，李慧華鼓勵大家不要忽視報警的重要性，警民合作加上政府的配合，才能有效解決治安問題。

由於剛剛上任不久，李慧華說她理解很多人都急著跟她分享社區大小事，她呼籲居民給她一點時間，她一定會仔細聆聽，目前她的辦公室將暫時設在3659 S Halsted Street，聯繫電郵為[email protected]。

芝加哥選區重畫即將在6月28日的普選日舉行全民公投，不過亞裔多數選區基本已成定局，其中華埠將由現在歸屬的25區畫入11區，以集中華人人口，李慧華任期到明年5月，要繼續擔任11區區長的話，她必須贏得2023年2月28日舉行的區長選舉。