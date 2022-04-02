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芝華埠夏令會7/30登場 即起招商

特派員黃惠玲╱芝加哥報導

第43屆芝加哥華埠夏令會將於7月30日、31日在永活街舉行，主辦夏令會的芝城華埠社區基金會及統籌的華埠特別活動委員會表示，夏令會即日起開始接受攤位報名申請。

攤位出租的類別，包括從舍麥路至24小街，位於永活街一樓地舖及二樓之商戶，及從舍麥路至24街，由普林斯頓街至永活街間位於一樓地舖之商戶及華埠廣場，此範圍內的商戶申請夏令會攤位費用，從250元到425元不等。非上述華埠內的商戶，攤位費用則從300元到525元不等。

食物攤位持牌人須持有市政府食品衛生牌照、食物保險單、市政府衛生局的合格證明書及修讀一科為夏令會而設的食品衛生牌照。

凡所有位於華埠夏令會範圍的商戶，若沒有申請夏令會攤位經營牌照，均嚴禁在其商址門前銷售貨物。如果違例，將被市政府督察員勒令即時停止售賣及起訢。

有意設攤者，周一到周五上午10時到下午4時，可直接到芝城華商會(2169-B S. China Place, Chicago)報名。

所有關於夏令會攤位的申請及攤位位置分配，均由華埠特別活動委會作最終決定。如有疑問，可電(312)326-5320。

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