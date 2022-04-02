緩解市民經濟壓力 芝加哥改革多項繳費方案

芝市長辦公室呼籲有需要且符合資格民眾，可多多利用提醒各項罰單的彈性繳付計畫。(特派員黃惠玲╱攝影)

芝加哥 市長萊特福特辦公室表示，市長上任後的首要任務之一，就是處理積欠的罰款與各項費用，而此舉對於低收入 市民卻帶來很大影響，尤其物價高漲，更讓有財務壓力的市民陷入困境，市府鼓勵市民多多利用「芝加哥新起點」(New Start Chicago)計畫，查詢是否符合資格來使用各項罰款支付與費用繳納的變通方案。

市府整合的付款計畫，包括六大項目：

●償還救援試點計畫(Clear Path relief Pilot Program)：適用於低收入與已經參加水電費帳單紓困 計畫(Utility Billing Relief Program, UBR)的市民，符合資格者只要償還最近的車輛相關罰單與費用欠款，舊的未繳款項可獲得清除，此外，新的車輛貼紙費用可獲五成優惠，新貼紙在2023年12月31日前未付清，都不會收到逾期罰款，相關信息可上網：https://reurl.cc/2D12Qv。

●線上繳付罰單計畫(Online Payment Plans for Tickets)：所有市民均可申請使用，此計畫提供更寬裕的付款時間，可節省22％罰金的催討費，還可從市府「鎖車」(boot)名單移除，網址：https://reurl.cc/e6Rekj。

●吊扣執照、鎖車及開單、拖吊的改革(Suspended License, Booting, Ticketing and Towing Reforms)：包括車子被市府執法人員鎖住後，只要在24小時內付清罰款，車子即可獲得解鎖，詳情請查：https://reurl.cc/VjArm5。

●水電瓦斯帳單紓困計畫(Utility Billing Relief Program)：低收入戶可獲得費用減免及優惠，詳情可查：https://reurl.cc/ZrK0ll。

●重新開始債務減免計畫(Fresh Start Debt Relief Program)：已經申請破產的市民，且需從市府各項費用、罰單獲得減免者，都可透過此項目獲得協助，網址：https://reurl.cc/2D12lv。

●車輛扣押計畫改革(Vehicle Impoundment Program Reforms)：市府已經減少對遭扣押車輛的罰款及限制費用，且提供了較彈性的措施，協助市民取回騎車輛，進一步信息可查：https://reurl.cc/oeknKM。