聯豐集團舉辦 “聯手東方，太古共贏” 尊榮慶典嘉賓云集

聯豐集團舉辦“聯手東方，太古共贏”尊榮盛典嘉賓云集，合作共贏！

聯豐集團日前在芝加哥 西郊白鷹高爾夫俱樂部舉辦“聯手東方，太古共贏”尊榮慶典活動。這次慶典活動內容包括：慶祝聯豐集團倪舉凌董事長生日，慶祝倪董榮獲社區奧斯卡少數族裔杰出人士獎和夫人倪玲玲榮獲2022年全球20名杰出女性獎，慶祝太古集團成功啟動明州太古廣場項目，慶祝聯豐集團旗下公司 Golden Stone 金融項目今年3月成功在納斯達克掛牌上市，以及聯豐合作伙伴將啟動多個房地產 相關新項目。此外，慶典活動還介紹了太古集團的商業合作模式及理念等。來自全美各地的地產、餐飲、貿易等領域華商界精英及芝加哥政、商界/社團精英數百人出席了這次盛典。

慶典活動由太古廣場首席建筑設計師鄭皓、21世紀聯盟地產公司芝加哥總裁黃先維共同主持，她們向來賓介紹了聯豐集團與各方合作伙伴的共贏項目以及未來在全美各地打造更多“一站式亞洲城”的合作機會。聯豐集團董事長倪舉凌對各界來賓的蒞臨表示熱烈歡迎。倪舉凌聲稱，聯豐集團是一家快速發展，橫跨多業態和多區域的綜合性企業，業務范圍涵蓋房地產開發、金融投資、建材等多個領域。倪舉凌指出，美國亞裔人口的快速增長，帶來的是無限商機。他歡迎工商界有識之士的加入，大家攜手共創未來。倪舉凌還表示，“聯手東方，太古共贏”慶典活動，是新老朋友的聚會。更是大家優勢互補、合作共贏的開始。

東方集團董事長倪周敏在致辭中也強調找到優秀合作伙伴的重要性。他還表示，東方集團非常高興能與聯豐集團強強聯手，在眾多合作項目上達成戰略合作。太古集團副總裁陳明峰在致辭中首先感謝聯豐、東方集團倪總的高瞻遠矚，將各方合作伙伴資源整合在一起，勾畫出全美各城市打造亞洲城的宏偉發展藍圖。 陳明鋒也表示，從獨立單干向“抱團”的合作經營轉變，是實現產業不斷壯大的關鍵。“聯手東方，太古共贏”慶典活動的各方嘉賓，都是事業非常成功的企業家，期待大家通過交流聯誼共同打造一個合作共贏和資源分享的平台，實現“以商招商，以商促商”，合作共贏！

當天的慶典活動嘉賓云集，包括瑞柏市市議員 Paul Leong，華聯會主席鄭徵，福建商會會長黃寶章，美國中餐業聯合會主席胡曉軍，美中餐飲協會主席鄭時坦，百佳香港超市集團董事長陳健明，美國華人 華僑聯合會總會主席林建新，美亞健康協會主任劉紅，大芝加哥華人婦女商會名譽會長畢躍玲、會長倪愛榮，芝城華商會副會長李建明等各界嘉賓蒞臨當日的活動并在應邀致辭時除恭賀董事長倪舉凌生日快樂和夫婦倆同時獲獎外，更恭賀聯豐集團近年來所取得輝煌的商業成就。送餐機器人公司 Rutech 公司代表 Robin Zheng、宮宇容向大家介紹了全美最大的送餐機器人公司業務，展示餐飲業步入人工智能新時代的新商機。最后，與會者齊齊開香檳慶祝合作共贏，并在倪舉凌董事長生日之際，各界來賓紛紛獻上誠摯祝福，祝賀倪董事長家庭美滿、事業成功。