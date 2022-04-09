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全球首部將元宇宙的概念 展現「佛教海線絲綢之路」苦行壯舉

本報芝加哥訊

2022北美雲來集講壇第一場講座，禮請佛光山佛陀紀念館館長如常法師主講「佛教海線絲綢之路」

介紹新媒體藝術特展，是全球首部將元宇宙的概念，以超8K用10億畫素的科技方式，從沒有文物的展覽，看見海線佛教歷史的脈絡。不僅是佛教界的創舉，也是結合跨國學術研究、考古、數位影像、數位媒體等的首次成果展現。 佛光人線上聆聽，彷彿身臨其境，受益良多。

如常法師指出，佛館秉持創辦人星雲大師「與時俱進」的理念，以3D佛教雕塑藝術，360度環形劇場、數位地圖集等新媒體科技方式，介紹從印度到中國，沿途的名寺古剎，畫像、雕像及建築型態，重現海上絲路弘法的歷史文化。美國加州大學柏克萊分校終身榮譽教授蘭卡斯特（Dr. Lewis R Lancaster）在2019年會見星雲大師後，達成「佛教海線絲綢之路──新媒體藝術特展

的共識。由佛館館長如常法師擔任總策展人，蘭卡斯特教授擔任學術策展人；瑞士洛桑聯邦理工學院數位博物館學教授莎拉肯德丁（Prof. Sarah Kenderdine）、新媒體藝術先鋒香港城市大學教授邵志飛擔任藝術總監。

芝加哥協會會長周邁平對於法顯大師，菩提達摩祖師，義淨大師等，不畏艱難從印度經斯里蘭卡到中國佛教南傳弘法之努力及星雲大師興建佛陀紀念館的因緣表示感動；佛館從建築設計到植物的種植，都是依佛經所述；佛館由外到內，從八正道的修持，到羅漢，菩薩，顯示學佛的次第；而由內到外，是佛教弘法的時間軸。聽聞如常法師的解説後，對佛館有了更深層的認識，他表示，日後回訪時，必有更多的體認。

第二分會王慧師姐表示，法顯大師對於中國佛教界比丘尼的認同功不可沒，達摩祖師的「二入四行禪」中的理入和行入正是解行並重，義淨大師帶回400多卷經書作翻譯, 

感欽佩。孩子們看到充滿創意的「三好四給」活動，期待佛館一遊。 第二分會李惠蘭師姐表示，期盼疫情早日平息能再回到佛館，親身體驗新媒體的藝術科技，了解佛教水陸傳播的歷史文化(人間社李性銘供稿)。

印度 加州大學 雕塑

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