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讓數字說話 華諮處設全美首個亞裔數據庫

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
華諮處總裁劉國華介紹針對亞太裔分析數據的Change InSight項目。(特派員黃惠玲／攝影)
華諮處總裁劉國華介紹針對亞太裔分析數據的Change InSight項目。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥華人諮詢服務處 (CASL)總裁劉國華宣布，全美第一個針對亞裔社區的數據統計分析中心Change InSight即日起成立，透過該平台，將把亞太裔所面臨資源不足、經費缺乏等各項議題以「數據化」呈現，日後向政府與其他相關機構爭取資金時，「讓數字說話」才能真正反應亞太裔社區的需求，也可助力取得所需經費的撥款。

劉國華說，根據針對亞太裔的慈善研究報告，全美慈善社區平均每100元經費中，僅有0.2元用在亞太裔社區，而亞太裔的人口成長，近年領先全國其他族裔，「亞太裔長期受到資金分配差異的對待，主要原因就是我們無法提出可供參考的數據資料」。

例如由於缺乏針對特定亞裔族群的數據，導致目前的公共衛生政策對於亞裔社區健康的需求存在嚴重落差，例如亞太裔高達一成的人口罹患糖尿病，而一般人口僅8%，然而亞太裔社區卻沒有獲得足夠的相關公共醫療資源。

有鑑於此，華諮處過去兩年率先是行了針對華埠的「社會衝擊中心」(Center for Social Impact)報告，負責該項研究的華諮處負責人鄒平晶說，他們調查了華埠居民對於治安、醫療、住房、生活成本等多個項目的看法，並每年比較其中變化，從中有效掌握社區真正的需求，她說，該報告公布後，受到各界認可，並也因此為華諮處爭取到許多改善相關項目的補助。

經過兩年準備與試行，華諮處即日起擴大該數據分析到芝加哥的亞裔社區，華諮處首席運營官潘直理(Jered Pruitt)說，初步將有六個組織加入這一階段的合作，他表示，目前這些機構的人員已經開始接受培訓，預計在4月18到6月18日間蒐集數據，然後進行分析研究，大概今年10月即可發表報告。

他接著表示，這項數據平台將在2023年推向全美亞太裔組織、團體，歸納分析後的數據，將可作為制訂與社區密切需求相關的政策，依此實施新計畫並提供服務，同時以此作為申請撥款的說明文件。

伊州國會參議員德賓(Dick Durbin)、達克沃斯(Tammy Duckworth)對華諮處的新項目Change InSight也相繼表達了肯定，兩人稱，該項目有助於進一步了解移民和弱勢社區的需求，尤其新冠疫情使亞太裔社區遭逢的歧視與偏見雪上加霜，該數據平台可望帶來解決困境的新方案。

亞裔 華埠 芝加哥

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