我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

支持跨性別 申請護照11日起可選X性別 社安卡今秋跟進

北約控俄撒謊 「在集結非撤離」 普亭：停火時機未到

庫克郡未繳地稅拍賣 買家5/2報名截止

特派員黃惠玲╱芝加哥報導

庫克郡財長派帕斯(Maria Papas)宣布，5月12日開始，將開始拍賣2019年未繳交的房產稅，這筆稅金原定2020年到期需繳清。要避免名下物業遭到拍賣，業主可以在上述公開拍賣的日期開始之前，將積欠的房稅與利息全部繳清。

派帕斯提醒民眾，即日起可上網查詢自己是否有仍有物業拖欠房地產稅，民眾只要登錄網址：cookcountytreasurer.com，然後點選「避免房稅出售」(Avoid the Tax Sales)，即可輸入房產地址或房產索引號(Property Index Number)進行搜索。

財長辦公室統計指出，2019年全郡共有4萬4741套房屋、企業和土地，積欠總額高達2.19億元的房地產稅金。派帕斯說，全郡每個區都有拖欠稅款的現象，但幾乎79%列入今年出售欠稅名單的房產，都為非裔、拉丁裔持有。”

派帕斯也鼓勵屋主登錄財長官網，查詢自己是否可以取得稅款豁免。

有興趣參加今年「房地產欠稅出售」的買家，可上網：cooktaxsale.com查詢出售房產的詳細列表，有意報名者，即日起到5月2日須完成登記。

房地產 拍賣 庫克

上一則

卡車太高撞壞路橋 修復經費逾500萬

下一則

德州檢察長為川普濫訟 律師費轉嫁納稅人

延伸閱讀

聯合國：俄烏戰爭至少造成1119名烏克蘭平民喪生

聯合國：俄烏戰爭至少造成1119名烏克蘭平民喪生
芝富豪再捐百萬 免費加油24日擴大舉辦

芝富豪再捐百萬 免費加油24日擴大舉辦
俄羅斯被控用化武 對烏克蘭東部市鎮投磷彈

俄羅斯被控用化武 對烏克蘭東部市鎮投磷彈
郊區限定 庫克郡推保障基本收入

郊區限定 庫克郡推保障基本收入
庫克郡首期房產稅今到期 逾期月息1.5%

庫克郡首期房產稅今到期 逾期月息1.5%
丹麥與病毒共存 數周後將完全停止打疫苗

丹麥與病毒共存 數周後將完全停止打疫苗

熱門新聞

消費者對電話營銷人員不必生氣，他們是你的生財途徑。(Unsplash網頁)

促銷電話連環call 德州男子反向操作 零成本倒賺十萬

2022-03-25 19:03
古德爾(左)、米勒(右)涉嫌持棒球棒打死高中老師。(美聯社)

細節公布 愛州2高中生 持球棒活活打死老師

2022-03-24 10:50
Zillow退出翻屋市場後，務業出租公司和日本企業大撿便宜。(Zillow網頁)

Zillow脫手大批二手屋 不少買家和日本企業大撿便宜

2022-03-24 19:05
FBI表示，購屋電匯詐騙近年案例激增。(pixabay)

房產電匯騙局激增 辛苦存首付 瞬間遭詐光

2022-03-30 09:11
杜克大學。Photo by Chuck Givens on Unsplash

北卡最有價值大學排名出爐 杜克7連霸

2022-03-25 10:54
Zillow退出翻屋市場後，務業出租公司和日本企業大撿便宜。(Zillow網頁)

Zillow脫手聖安東尼奧二手屋 出租公司撿便宜

2022-03-30 13:14

超人氣

更多 >
華商晉升為加州最富有的億萬富豪第四名

華商晉升為加州最富有的億萬富豪第四名
救61歲亞裔婦 披薩店父子共被砍10刀住院 善心捐款湧入

救61歲亞裔婦 披薩店父子共被砍10刀住院 善心捐款湧入
曼哈頓華埠堅尼路男子墜樓當場身亡 血流一地白布裹屍

曼哈頓華埠堅尼路男子墜樓當場身亡 血流一地白布裹屍
「叛徒」 澤倫斯基震怒 開除國安部門2高級成員

「叛徒」 澤倫斯基震怒 開除國安部門2高級成員
普亭簽署法令 外國買家不以盧布買天然氣就斷供

普亭簽署法令 外國買家不以盧布買天然氣就斷供