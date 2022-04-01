庫克郡未繳地稅拍賣 買家5/2報名截止

庫克 郡財長派帕斯(Maria Papas)宣布，5月12日開始，將開始拍賣 2019年未繳交的房產稅，這筆稅金原定2020年到期需繳清。要避免名下物業遭到拍賣，業主可以在上述公開拍賣的日期開始之前，將積欠的房稅與利息全部繳清。

派帕斯提醒民眾，即日起可上網查詢自己是否有仍有物業拖欠房地產 稅，民眾只要登錄網址：cookcountytreasurer.com，然後點選「避免房稅出售」(Avoid the Tax Sales)，即可輸入房產地址或房產索引號(Property Index Number)進行搜索。

財長辦公室統計指出，2019年全郡共有4萬4741套房屋、企業和土地，積欠總額高達2.19億元的房地產稅金。派帕斯說，全郡每個區都有拖欠稅款的現象，但幾乎79%列入今年出售欠稅名單的房產，都為非裔、拉丁裔持有。”

派帕斯也鼓勵屋主登錄財長官網，查詢自己是否可以取得稅款豁免。

有興趣參加今年「房地產欠稅出售」的買家，可上網：cooktaxsale.com查詢出售房產的詳細列表，有意報名者，即日起到5月2日須完成登記。