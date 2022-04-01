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菜價節節漲 明州主婦開源節流有方

記者陳曼玲/明尼蘇達州報導
由Christian Cupboard Emergency Food Shelf非營利組織所設立的今日採收(Today’s Harvest)的免費食物領取站，提供免費蔬果或食物商品。(記者陳曼玲/攝影)
由Christian Cupboard Emergency Food Shelf非營利組織所設立的今日採收(Today’s Harvest)的免費食物領取站，提供免費蔬果或食物商品。(記者陳曼玲/攝影)

根據伊斯瑞(Esri)數據蒐集分析公司的報告，這波物價上揚中，蛋奶肉類等生活主食的價格漲幅，創十年來新高，許多民眾在疫情期間盡量在家料理三餐，避免外食，現在也面對食材價格飛漲的挑戰，許多精打細算的華人家庭主婦，紛紛想方設法開源節流，從改變烹飪方式、採購地點，到乾脆自製點心出售貼補家用都有，創意十足。

小惠說，疫情前本來習慣到亞洲超市買菜，但由於亞超菜價上漲，她就改到美國超市採購較便宜的蔬菜，此外，小惠也充分利用超市的折價券，或專門採買打折食材。

她表示，住家附近的「今日採收」(Today's Harvest)免費食物領取站，也對收入與開支緊張的家庭很有幫助，該領取站內免費提供罐頭、蔬果到冷凍肉類，她每周食材開銷至少可省一、兩百元。

Zoe吳說，她以前都到亞洲超市買肉料理滷牛腱，但疫情以來肉類價格變貴，她因此盡量減少採購肉品，例如在家吃火鍋時，改用各類香菇與新鮮蔬菜、豆腐代替肉片，既健康又省錢。平時還自己製作辣椒醬、肉醬後分裝冷凍，隨時可解凍配飯或麵食。

當孩子早餐吃膩麵包時，Zoe會在有限的預算下，盡量變換餐食，例如煮米粥加上魚片或南瓜，或用五穀米加牛奶打成米漿，她平時喜歡做麵包，疫情期間因為朋友要求，她開始將自製麵包出售，多少增加一些家庭收入。

CNBC也提供了一些買菜省錢的方法：

●安裝 Ibotta 或Rakuten的手機app軟體，獲取像是好市多(Costco)、標靶(Target)、沃爾瑪(Walmart)、BestBuy等合作店家的數位折價券，可讓消費者累積現金回饋。

●帶著購物清單採購，藉此減少衝動購買。

●如家庭人數多，可考慮加入好市多等大批發商店的會員。

●避免採買切好分裝的小包裝，這類食品價格通常較高。

●使用有提供現金回饋的信用卡來買菜。

●加入店家的會員，獲得回饋金或折扣。

●選購商家自有品牌，價格相對較低。

●注意陳列架上便宜的商品，通常會放在下方。

●貨比三家。

●利用打折期間購買可庫存食品。

疫情 好市多 蔬菜

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