我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

支持跨性別 申請護照11日起可選X性別 社安卡今秋跟進

北約控俄撒謊 「在集結非撤離」 普亭：停火時機未到

伊州55-64歲無證客 即起可申請醫療白卡

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
非營利組織「健康伊州」積極推動擴大實施提供無證移民醫療服務。(健康伊州臉書)
非營利組織「健康伊州」積極推動擴大實施提供無證移民醫療服務。(健康伊州臉書)

2020年12月1日開通的「65歲及以上無證移民可獲得類醫療白卡(Medicaid-like)」的服務將擴大實施，凡年滿55歲的伊州居民，雖無合法居留身分，即日起均可申請上述醫療福利。

伊州醫療照顧與家庭服務廳(Illinois Department of Healthcare and Family Services)統計，至少有7000人已經獲得該項全美首創的福利，全美移民法律中心(National Immigration Law Center)的柏吉斯(Haylay Burgess)說，伊州是全美國第一個為無證移民提供此福利的州別。

伊州議會於去年夏天通過了擴大該福利的醫保預算，伊州醫療照顧與家庭服務廳表示，估計每年將投入5000萬元作為擴大符合資格者的醫療補助，新規主要包括凡55歲到64歲間的無證移民， 只要收入不超過聯邦貧窮線的138%(個人年收低於1萬7774元)，就可以申請獲得類白卡的醫療福利。

全力推動該政策的非營利組織「健康伊州」(Healthy Illinois)表示，芝加哥地區很多移民都在從事低薪的必要工作，而這些人儘管勤奮打工，但幾乎無法獲得任何醫療保險，而他們的收入也遠遠不足支付坊間醫療保險公司的保費，由於身分限制，此族群也不可能拿到聯邦補助，然而新冠疫情加遽了他們的健康風險。

這項政策主要有鑑於一項羅許大學(Rush University)研究指出，伊利諾州的老年無證移民，在未來10年將倍數增漲，健康伊州活動(Healthy Illinois Campaign)的主任古茲曼(Graciela Guzman)說，擴大醫療保險是因應無證老年人口提高的第一步措施，該組織從2016年起，就主張無論是否具有合法居留身份，都應該獲得醫療保險。

有關55歲及以上無證移民可申請的類白卡醫療福利詳情及申請辦法，可查詢伊州政府官網：https://reurl.cc/EpA32v

伊州 醫療保險 移民

上一則

卡車太高撞壞路橋 修復經費逾500萬

下一則

德州檢察長為川普濫訟 律師費轉嫁納稅人

延伸閱讀

NBC：5月23日起 取消疫情期間美墨邊境直接遣返措施

NBC：5月23日起 取消疫情期間美墨邊境直接遣返措施
華埠前伊州州眾議員逃稅 判刑半年

華埠前伊州州眾議員逃稅 判刑半年
臉書隱私權賠償金 60天內可望發給伊州民

臉書隱私權賠償金 60天內可望發給伊州民
伊州最佳購屋城 南部小鎮奪冠

伊州最佳購屋城 南部小鎮奪冠
2月房屋成交價 伊州同比漲逾7% 芝加哥持平

2月房屋成交價 伊州同比漲逾7% 芝加哥持平
娛樂大麻退燒？伊州2月銷售額1年來新低

娛樂大麻退燒？伊州2月銷售額1年來新低

熱門新聞

消費者對電話營銷人員不必生氣，他們是你的生財途徑。(Unsplash網頁)

促銷電話連環call 德州男子反向操作 零成本倒賺十萬

2022-03-25 19:03
古德爾(左)、米勒(右)涉嫌持棒球棒打死高中老師。(美聯社)

細節公布 愛州2高中生 持球棒活活打死老師

2022-03-24 10:50
Zillow退出翻屋市場後，務業出租公司和日本企業大撿便宜。(Zillow網頁)

Zillow脫手大批二手屋 不少買家和日本企業大撿便宜

2022-03-24 19:05
FBI表示，購屋電匯詐騙近年案例激增。(pixabay)

房產電匯騙局激增 辛苦存首付 瞬間遭詐光

2022-03-30 09:11
杜克大學。Photo by Chuck Givens on Unsplash

北卡最有價值大學排名出爐 杜克7連霸

2022-03-25 10:54
Zillow退出翻屋市場後，務業出租公司和日本企業大撿便宜。(Zillow網頁)

Zillow脫手聖安東尼奧二手屋 出租公司撿便宜

2022-03-30 13:14

超人氣

更多 >
華商晉升為加州最富有的億萬富豪第四名

華商晉升為加州最富有的億萬富豪第四名
救61歲亞裔婦 披薩店父子共被砍10刀住院 善心捐款湧入

救61歲亞裔婦 披薩店父子共被砍10刀住院 善心捐款湧入
曼哈頓華埠堅尼路男子墜樓當場身亡 血流一地白布裹屍

曼哈頓華埠堅尼路男子墜樓當場身亡 血流一地白布裹屍
「叛徒」 澤倫斯基震怒 開除國安部門2高級成員

「叛徒」 澤倫斯基震怒 開除國安部門2高級成員
普亭簽署法令 外國買家不以盧布買天然氣就斷供

普亭簽署法令 外國買家不以盧布買天然氣就斷供