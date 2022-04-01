伊州55-64歲無證客 即起可申請醫療白卡

非營利組織「健康伊州」積極推動擴大實施提供無證移民醫療服務。(健康伊州臉書)

2020年12月1日開通的「65歲及以上無證移民 可獲得類醫療白卡(Medicaid-like)」的服務將擴大實施，凡年滿55歲的伊州 居民，雖無合法居留身分，即日起均可申請上述醫療福利。

伊州醫療照顧與家庭服務廳(Illinois Department of Healthcare and Family Services)統計，至少有7000人已經獲得該項全美首創的福利，全美移民法律中心(National Immigration Law Center)的柏吉斯(Haylay Burgess)說，伊州是全美國第一個為無證移民提供此福利的州別。

伊州議會於去年夏天通過了擴大該福利的醫保預算，伊州醫療照顧與家庭服務廳表示，估計每年將投入5000萬元作為擴大符合資格者的醫療補助，新規主要包括凡55歲到64歲間的無證移民， 只要收入不超過聯邦貧窮線的138%(個人年收低於1萬7774元)，就可以申請獲得類白卡的醫療福利。

全力推動該政策的非營利組織「健康伊州」(Healthy Illinois)表示，芝加哥地區很多移民都在從事低薪的必要工作，而這些人儘管勤奮打工，但幾乎無法獲得任何醫療保險 ，而他們的收入也遠遠不足支付坊間醫療保險公司的保費，由於身分限制，此族群也不可能拿到聯邦補助，然而新冠疫情加遽了他們的健康風險。

這項政策主要有鑑於一項羅許大學(Rush University)研究指出，伊利諾州的老年無證移民，在未來10年將倍數增漲，健康伊州活動(Healthy Illinois Campaign)的主任古茲曼(Graciela Guzman)說，擴大醫療保險是因應無證老年人口提高的第一步措施，該組織從2016年起，就主張無論是否具有合法居留身份，都應該獲得醫療保險。

有關55歲及以上無證移民可申請的類白卡醫療福利詳情及申請辦法，可查詢伊州政府官網：https://reurl.cc/EpA32v