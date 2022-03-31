疫期芝公校電腦設備 遺失率暴增3倍

疫情初期， CPS花費1億6500萬元買Chromebook電腦，並出借iPad、Macbooks和Windows的電腦設備給學生上網課。(芝加哥公立學校臉書)

芝加哥 公立學校系統(CPS)一項調查指出，新冠疫情 的2020到2021學年間，CPS的電腦科技設備申報遺失的比率高達8%，比2018到2019學年相比高出三倍，其中遺失項目包括個人電腦、空氣清淨機、心臟除顫器等，警方懷疑這些設備是被在疫情期間能出入學校者所偷竊。

2020年3月份疫情爆發時， CPS為了讓幼稚園到高中學生每人都有一台電腦上網課或做功課，不惜耗費1億6500萬元，添購Chromebook電腦，並出借iPad、Macbooks和Windows等電腦設備給學生。

統計顯示，到2020秋季開學時，CPS共借出16萬1100台電腦給學生，接著到2021年6月，所借出電腦更累積達21萬多台，而其中約有4萬台電腦申報遺失，這也意味著，高達兩成的電腦不見了。

CPS說，疫情初期就有電腦遺失或沒有被歸還的情形，導致學校必須重新購買，以確保每個學生在家上網課有電腦可用。

除了電腦外，學校還遺失了9600多台iPad、114台電視、1680台印表機和1127部視聽投影機等設備。甚至有學校在疫情初期，連校內的跑步機或除草機均消失無蹤，空氣清淨機也在遺失物件數目中名列前茅。

芝加哥公校 有650多所，有390間學校曾向警方報案電腦科技設備遺失或被偷，另有83間學校正在稽核調查遺失或被偷的項目。

芝加哥太陽報報導，經查閱警方列出芝加哥15間公校的遺失報告，估計失物總金額超過92萬元。

警方資料也顯示，這15間公校目前沒有任何人因這些遺失項目被逮捕，這些案件也已列入警局「暫停調查」或「非犯罪行為」結案。

調查指出，這15所散布在北邊、西邊和南邊的學校，不論位於貧困區或富有區都有偷竊案例。

學校官員稱，這些遺失項目是用在實體和遠距上課的科技裝置，不過，根據警方報告，很多遺失或被偷的設備跟網路學習無關，例如投影機、影印機、推車、白板、喇叭、相機和家具。