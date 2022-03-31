我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登釋1.8億桶戰備儲油？分析師這樣看油市影響

上海全封了？官方宣布「全域靜態管理」趕建大型隔離點

疫期芝公校電腦設備 遺失率暴增3倍

記者陳曼玲／綜合報導
疫情初期， CPS花費1億6500萬元買Chromebook電腦，並出借iPad、Macbooks和Windows的電腦設備給學生上網課。(芝加哥公立學校臉書)
疫情初期， CPS花費1億6500萬元買Chromebook電腦，並出借iPad、Macbooks和Windows的電腦設備給學生上網課。(芝加哥公立學校臉書)

芝加哥公立學校系統(CPS)一項調查指出，新冠疫情的2020到2021學年間，CPS的電腦科技設備申報遺失的比率高達8%，比2018到2019學年相比高出三倍，其中遺失項目包括個人電腦、空氣清淨機、心臟除顫器等，警方懷疑這些設備是被在疫情期間能出入學校者所偷竊。

2020年3月份疫情爆發時， CPS為了讓幼稚園到高中學生每人都有一台電腦上網課或做功課，不惜耗費1億6500萬元，添購Chromebook電腦，並出借iPad、Macbooks和Windows等電腦設備給學生。

統計顯示，到2020秋季開學時，CPS共借出16萬1100台電腦給學生，接著到2021年6月，所借出電腦更累積達21萬多台，而其中約有4萬台電腦申報遺失，這也意味著，高達兩成的電腦不見了。

CPS說，疫情初期就有電腦遺失或沒有被歸還的情形，導致學校必須重新購買，以確保每個學生在家上網課有電腦可用。

除了電腦外，學校還遺失了9600多台iPad、114台電視、1680台印表機和1127部視聽投影機等設備。甚至有學校在疫情初期，連校內的跑步機或除草機均消失無蹤，空氣清淨機也在遺失物件數目中名列前茅。

芝加哥公校有650多所，有390間學校曾向警方報案電腦科技設備遺失或被偷，另有83間學校正在稽核調查遺失或被偷的項目。

芝加哥太陽報報導，經查閱警方列出芝加哥15間公校的遺失報告，估計失物總金額超過92萬元。

警方資料也顯示，這15間公校目前沒有任何人因這些遺失項目被逮捕，這些案件也已列入警局「暫停調查」或「非犯罪行為」結案。

調查指出，這15所散布在北邊、西邊和南邊的學校，不論位於貧困區或富有區都有偷竊案例。

學校官員稱，這些遺失項目是用在實體和遠距上課的科技裝置，不過，根據警方報告，很多遺失或被偷的設備跟網路學習無關，例如投影機、影印機、推車、白板、喇叭、相機和家具。

疫情 芝加哥 公校

上一則

疑槍枝走火誤殺鄰車司機 賓州男自首

下一則

下注新州大學球賽 BetMGM被罰2.5萬元

延伸閱讀

聯邦午餐計畫6月底到期 秋季起紐約公校學生恐無免費早午餐

聯邦午餐計畫6月底到期 秋季起紐約公校學生恐無免費早午餐
蒙郡公校生：校園暴力事件後 增諮商師比加派校警重要

蒙郡公校生：校園暴力事件後 增諮商師比加派校警重要
反種族歧視審查 蒙郡公校推中文問卷

反種族歧視審查 蒙郡公校推中文問卷
芝公校教師1月初罷工5天 不補課不補薪

芝公校教師1月初罷工5天 不補課不補薪
1個月前的2倍 紐約市公校新冠病例迅速增加

1個月前的2倍 紐約市公校新冠病例迅速增加

疑學生參與社媒挑戰 勞郡公校師遭侵犯

疑學生參與社媒挑戰 勞郡公校師遭侵犯

熱門新聞

古德爾(左)、米勒(右)涉嫌持棒球棒打死高中老師。(美聯社)

細節公布 愛州2高中生 持球棒活活打死老師

2022-03-24 10:50
消費者對電話營銷人員不必生氣，他們是你的生財途徑。(Unsplash網頁)

促銷電話連環call 德州男子反向操作 零成本倒賺十萬

2022-03-25 19:03
Zillow退出翻屋市場後，務業出租公司和日本企業大撿便宜。(Zillow網頁)

Zillow脫手大批二手屋 不少買家和日本企業大撿便宜

2022-03-24 19:05
最新詐騙方式，受害者以為詐騙者在協助防詐。(Unsplash.com)

接來電通知被無端轉帳 德州婦急處理 戶頭瞬間歸零

2022-03-22 18:17
FBI表示，購屋電匯詐騙近年案例激增。(pixabay)

房產電匯騙局激增 辛苦存首付 瞬間遭詐光

2022-03-30 09:11
杜克大學。Photo by Chuck Givens on Unsplash

北卡最有價值大學排名出爐 杜克7連霸

2022-03-25 10:54

超人氣

更多 >
媽媽剖腹產「人魚雙胞胎」接生醫驚喜大叫：第一次看到

媽媽剖腹產「人魚雙胞胎」接生醫驚喜大叫：第一次看到
戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘

戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘
隨身帶藥…男大學生被包養 離不開富婆「用肉還錢」

隨身帶藥…男大學生被包養 離不開富婆「用肉還錢」
房產電匯騙局激增 辛苦存首付 瞬間遭詐光

房產電匯騙局激增 辛苦存首付 瞬間遭詐光

「給5億元就原諒他」 亞裔女騷擾庫克 被禁三年內遠離

「給5億元就原諒他」 亞裔女騷擾庫克 被禁三年內遠離