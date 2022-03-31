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芝租房詐騙頻傳 闖空屋扮房東收租金

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
詐騙份子闖入空屋並換掉房屋鑰匙，然後假裝屋主出租房屋。(pixabay)
詐騙份子闖入空屋並換掉房屋鑰匙，然後假裝屋主出租房屋。(pixabay)

想在芝加哥地區租屋的房客要留意了，租屋專家指出，越來越多詐騙分子闖入包括法拍公寓或房子的空置房產，再假冒屋主在網路公開出租，等房客上鉤且繳完押金、租金後一段時間，真正屋主現身舉發，房客才知道遭到詐騙，不但租金拿不回來，同時也面臨驅逐令。

一名管理芝市與郊區多棟房產的專業經理人懷特說，包括他的客戶及房產律師在內，平均每周傳出八到十次的類似詐騙案件，例如最近有一名房產東主正準備出租空置的單位，沒想到該物業卻早已被不法分子闖入，更換了門鎖，而且有人住在裡面了。

蘭辛警察局(Lansing Police)的警官貝利(Scott Bailey)說，詐騙者主要針對市面上的法拍屋，這些房屋門口都掛上了鑰匙箱，他們通常直接撬開鎖箱，然後就把該單位上市出租。等有房客詢問時，這些詐騙份子不會現身，一般只用電子郵件發給房客租約，然後將鑰匙留在門口，新房客不疑有他就會將押金與租金寄給「假房東」，等搬進房子後，才發現根本是一場騙局。

還有另一個案例，是騙子與公寓居民接觸，並表明身分自己為新管理公司代表，然後再哄騙租客把租金轉到這些假管理公司帳戶。

賈莫森(Jolondon Jamerson)說，他已經住在芝市查塔姆區(Chatham)一棟有38單元的大樓長達17年，去年秋天有一名男子拿著文件進入大樓，自稱代表新的物業管理公司，他還向住戶解釋以後，須把租金改寄到新管理公司地址，這名男子繪聲繪影的描述，導致該大樓內有很多人此上當。

租金 詐騙 警察

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