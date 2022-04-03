第一位中國人入選汽車名人堂 萬向魯冠球 2022 年脫穎而出當選

代表全球汽車行業的最高榮譽的汽車名人殿堂。

萬向集團魯冠球主席入選了2022年汽車 名人堂。魯冠球主席是第一位入選汽車名人堂的中國人，萬向也是第一家以清潔能源汽車入選的公司。今年的提名競爭非常激烈，在豐田 以及特斯拉等傳統車企以及造車新勢力的壓力下，魯主席能脫穎而出更加彰顯了萬向以及中國汽車行業在美國以及全球快速崛起的聲譽。今年同期入選名人堂的還包括蘭博基尼的創始人費魯吉歐·蘭博基尼等人。

正式的頒獎典禮將於7月21日（週四），在底特律著名的ICON會展中心舉辦。同時，7月20日還有一個博物館 的銘刻儀式。2022 年 7 月 21 日的儀式將表彰來自世界各地的真正多元化的移動先驅地球。這個群體包括開拓者和偶像，他們挑戰個人、專業和文化的可能性，為汽車行業帶來了不可估量的貢獻，萬向集團魯冠球今年膺選為中國人爭光。

汽車名人堂主席說薩拉·庫克，非常高興地認識到有成就並歡迎入選者說：“今年的入選者繼續認識到對這個行業的貢獻的多樣性，從製造到賽車，從公路旅行到最稀有的豪華性能車，都講述了一些最有趣和最重要的汔車行業的故事，我們深感高興。

1994年，在芝加哥成立萬向美國公司。2000年，萬向整體收購了美國舍勒公司。2001年8月28日，萬向又收購了美國的納斯達克上市公司UAI公司，開創了中國民營企業收購海外上市公司的先河，是中國鄉鎮企業收購海外上市公司的第一案。2016年底，萬向被中國政府認定為符合新能源車准入標準，增程式純電動乘用車項目獲批

以下是汽車名人堂的介紹 –

汽車名人堂在1939年成立於美國汽車之都底特律，代表全球汽車行業的最高榮譽，旨在表彰對汽車行業做出巨大貢獻的企業家和領路人，提高公眾對汽車行業靈魂人物的理解和認識。汽車名人堂的博物館，是底特律汽車城的地標建築之一，也是各國汽車愛好者的朝聖之地。每一位元入選名人堂的汽車領袖，都會在博物館的展臺中，為世人訴說他們以及他們所代表的企業在汽車行業的豐功偉績。

汽車名人堂的入選標準非常嚴格。成立至今的80多年中，汽車名人堂涵括了包括復興克萊斯勒的李·艾科卡這類美國汽車行業的傳奇人物（1994年），以及各大車企的領軍人物，包括賓士汽車創始人卡爾·本茨（1984年）、本田汽車創始人本田宗一郎（1989年）、豐田汽車創始人豐田喜一郎（2018年）、福特家族的本森·福特（1967年）、法拉利汽車創始人恩佐·法拉利（2000年）、保時捷創始人斐迪南·保時捷（1987年）等等。韓國現代集團會長鄭夢九也在去年獲得提名並入選。鄭夢九入選象徵行業最高榮譽的汽車名人堂這個新聞，在去年被包括韓聯社、韓國國際廣播電臺、韓國時報等韓國主流媒體爭相報導，福布斯、網易、新浪等等國際及中國媒體也進行了報導。

魯冠球在2003年至2005年間常年在中國大陸財富排行榜上列前十位。2007年福布斯中國大陸富豪榜，魯冠球以131.3億元人民幣的身家位列第33。2015年胡潤富豪排行榜中，魯冠球以370億元人民幣身價列第37位。2016年胡潤富豪榜中，以550億元人民幣列第18位。