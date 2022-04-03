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專家：美房價續飆漲 比市場預期快 正在泡沫化

2021 個人報稅期限將于4/18截止 歡迎致電桃源會計師事務所預約報稅

本報芝加哥訊
桃源集團總裁陶培根先生（前排中）與華人專業團隊提供專業的會計報稅服務。
桃源集團總裁陶培根先生（前排中）與華人專業團隊提供專業的會計報稅服務。

美國政府一年一度的個人報稅季節將于4/18/2022截止，還沒有預約個人報稅的朋友，歡迎前往以下地址或致電桃源會計師事務所預約報稅: 其中，芝加哥南華埠廣場二樓有2處辦公地點：分別是（2167 B S. China Place）和（2155 B S. China Place）或可致電:312-842-9891或312-949-9898 或者 E-mail:[email protected]。紐約分公司地址：774 53rd St,#2F,Brooklyn,NY 11220，電話:212-226-7238，E-mail:[email protected]。法拉盛地址:136-21 Roosevelt Ave., Suite 309,Flushing,NY 11354.電話：718-886-3618。洛杉磯分公司地址：227 W Valley Blvd #248-B San Gabriel, CA 91776，電話：626-872-0918，E-mail:[email protected]。專業人士為您提供專業服務。

關于2021 稅率、標准扣除額和海外資產申報等與去年都有一些不一樣，桃源會計資深會計團隊以下為您歸納總結。

2021年所得稅級距適用的應稅收入門檻，依通脹率調整如下。

37%：單身應稅收入超過523,601美元。（夫妻合并申報為628,300美元，家庭戶主申報為526,601美元）

35%：單身應稅收入超過209,426美元。（夫妻合并申報為418,851美元，家庭戶主申報為209,401美元）

32%：單身應稅收入超過164,926美元。（夫妻合并申報為329,851美元，家庭戶主申報為164,901美元）

24%：單身應稅收入超過86,376美元（夫妻合并申報為172,751美元，家庭戶主申報為86,351美元）

22%：單身應稅收入超過40,526美元（夫妻合并申報為81,051美元，家庭戶主申報為54,201美元）

12%：單身應稅收入超過9,951美元。（夫妻合并申報為19,901美元，家庭戶主申報為14,201美元）

10%：單身應稅收入低於9,950美元。（夫妻合并申報為19,900美元，家庭戶主申報為14,200美元）

標准扣除額

單身：12,550美元。

夫妻合并申報：25,100美元。

單親戶主：18,800美元。

年長者及盲人可享有額外的標准扣除額1,350美元。

列舉扣除額

醫療及牙科費用：2021年納稅人醫療及牙科的支出，超過調整后年收入總值（Adjusted Gross Income，AGI）7.5%的費用，可以納入列舉扣除的項目。

州稅及地方稅：納稅人在州政府及地方政府繳納的稅收，如地產稅等，可納入列舉扣除的總金額為10,000美元。

房屋貸款利息：納稅人購（修）屋向銀行貸款所繳納的利息，可以納入列舉扣除項目，但是僅限貸款金額在75萬美元以下的利息。

慈善捐款：最多60%收入可納入列舉扣除項目。

雜項支出：最多可列舉扣除總支出的2%。

替代性最低稅（Alternative Minimum Tax）

AMT豁免金額，單身為73,600美元，夫妻合并申報為114,600美元。

撫養子女抵稅 （Child Tax Credit）

2021年撫養每名子女的稅收抵免額度最高為3,600美元(5歲及以下) ，3,000 美元(6歲到17歲)。今年沒有最低收入的要求，但要得到最高抵免額度，收入不能高於$15萬（夫妻合報），$11.2萬（家庭 戶主）和 $7.5萬（單身）。若夫妻合并申報AGI在15 萬至40萬美元，抵免額是2000美元。夫妻$40

以上者不得抵免，其他納稅人則為AGI超過20萬美元。

薪資收入稅收抵免（Earned Income Tax Credit）

2021年撫養3名以上子女的夫妻，合并申報時, 可以享有EITC為$6,728. $5,980 是給兩個孩子的，$3,618給有個孩子。若沒有孩子，只能拿到$1,502.

領養兒童稅收抵免（Adoption Credit）

2021年領養有特殊需要兒童的納稅人，可以享有的稅收抵免為每名兒童14,440美元。

學生貸款利息抵免

2021年學生貸款利息抵免金額為2,500美元，但是單身AGI超過8.5萬美元（夫妻合并申報AGI超過17萬美元），不能享有這項抵免。

調高退休賬戶供額限制

美國國稅局將2021年的401(k)、403(b)、大多數457計划的供額限制提高到19,500美元，增加了500美元。50歲以上者還享有額外的6,500美元供額限制。美國國稅局將2021年的SIMPLE IRA計划的供額限制提高到13,500美元。50歲以上者還享有額外的3,000美元供額限制。個人退休賬戶（Individual Retirement Account）則是6,000美元， 50歲以上，可追加$1000.

美國公司在職者選擇傳統的401(k)、403(b)、457，或者SIMPLE IRA等退休儲蓄計划，可享受延遲報稅和增值免稅的好處。

資產增值稅（Capital Gain）

資產增值在一年內實現，稱為短期資產增值。若一年以上，稱為長期資產增值。短期資產增值稅率跟個人的一般收入稅率是一樣的。長期資產增值稅，若單身收入在$40,400，夫妻合報的收入在$80,800,不用繳。若單身收入在$40,400 到$445,850之間，夫妻合報的收入在$80,800 到$501,600之間，稅率15%。若單身收入在$445,850以上，夫妻合報的收入在$501,600以上，稅率20%。

贈與稅及遺產稅（Gift and Estate Tax）

2021年，對每人年度的免稅贈與額度是$15,000. 一個人可以贈與多人，但給每人贈與額度不能超過年度$15,000. 國稅局還規定，每人終生贈與及遺產稅免稅額度1,170萬美元。超過免稅額者，應繳40%的贈與稅及遺產稅。

失業金（Unemployment Compensation）

由於疫情，2020年$10,200 的失業金，可以免繳收入稅。2021年，沒有這一額度，所有失業金，都要按正常收入來報。

海外資產申報 Statement of Foreign Financial Assets

帳戶里超過一定金額門檻（居住美國境外單獨申報（或已婚但夫妻分開申報）在報稅年度最后一天前海外總資產超過5萬美元，或是年中任一時間點超過7萬5千美元；夫妻聯合申報：在報稅年度最后一天前海外總資產超過10萬美元，或是年中任一時間點超過15萬美元）的話需要填寫 Form 8938 於該年度個人所得稅申報時一并進行申報。

海外銀行與金融資產帳戶申報 Report of Foreign Bank and Financial Accounts（FBAR）

即「肥爸條款」，主要是要求納稅人（綠卡、公民，或者本年度和過去兩年加起來的三年在美停留不少於 183 天的人士）若在國外有一個（或以上）的金融帳戶（如銀行存款、投資帳戶、共同基金 Mutual Fund）或簽名帳戶 (Signature Authority)，一年中任何時間的「總和」最高額超過1萬美元，同樣在2022報稅截止日4月18日前要用 Form 114 (e-filing system) 向美國財政部（不是 IRS）申報。

桃源集團（Taos Global Group）成立於2009年，總部位於芝加哥，在紐約、洛杉磯設有分公司，為個人、家庭、工商企業提供保險、會計、保險理財三大領域的專業服務。目前桃源會計的業務已覆蓋全美50個州，桃源保險業務則覆蓋全美46個州。桃源保險、會計、投資公司與Hartford、Travelers、Progressive、CNA、AAA Insurance建立了良好的合作伙伴關系。桃源集團以專業、誠信深受顧客的肯定與好評。“保險要為客人省錢，會計要為客人節稅，投資要為客人賺錢”，這是桃源集團的核心經營理念。桃源集團員工，均為保險、會計、投資理財領域的專業人士，經驗丰富，通曉粵語、普通話及英語，竭力為您提供最完美的服務！詳情請瀏覽：www.taosglobalgroup.com。

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