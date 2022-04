2021 個人報稅期限將于4/18截止 歡迎致電桃源會計師事務所預約報稅

桃源集團總裁陶培根先生(前排中)與華人專業團隊提供專業的會計報稅服務。

關于2021 稅率、標准扣除額和海外資產申報等與去年都有一些不一樣,桃源會計資深會計團隊以下為您歸納總結。

2021年所得稅級距適用的應稅收入門檻,依通脹率調整如下。

37%:單身應稅收入超過523,601美元。(夫妻合并申報為628,300美元,家庭戶主申報為526,601美元)

35%:單身應稅收入超過209,426美元。(夫妻合并申報為418,851美元,家庭戶主申報為209,401美元)

32%:單身應稅收入超過164,926美元。(夫妻合并申報為329,851美元,家庭戶主申報為164,901美元)

24%:單身應稅收入超過86,376美元(夫妻合并申報為172,751美元,家庭戶主申報為86,351美元)

22%:單身應稅收入超過40,526美元(夫妻合并申報為81,051美元,家庭戶主申報為54,201美元)

12%:單身應稅收入超過9,951美元。(夫妻合并申報為19,901美元,家庭戶主申報為14,201美元)

10%:單身應稅收入低於9,950美元。(夫妻合并申報為19,900美元,家庭戶主申報為14,200美元)

標准扣除額

單身:12,550美元。

夫妻合并申報:25,100美元。

單親戶主:18,800美元。

年長者及盲人可享有額外的標准扣除額1,350美元。

列舉扣除額

醫療及牙科費用:2021年納稅人醫療及牙科的支出,超過調整后年收入總值(Adjusted Gross Income,AGI)7.5%的費用,可以納入列舉扣除的項目。

州稅及地方稅:納稅人在州政府及地方政府繳納的稅收,如地產稅等,可納入列舉扣除的總金額為10,000美元。

房屋貸款 利息:納稅人購(修)屋向銀行貸款所繳納的利息,可以納入列舉扣除項目,但是僅限貸款金額在75萬美元以下的利息。

慈善捐款:最多60%收入可納入列舉扣除項目。

雜項支出:最多可列舉扣除總支出的2%。

替代性最低稅(Alternative Minimum Tax)

AMT豁免金額,單身為73,600美元,夫妻合并申報為114,600美元。

撫養子女抵稅 (Child Tax Credit)

2021年撫養每名子女的稅收抵免額度最高為3,600美元(5歲及以下) ,3,000 美元(6歲到17歲)。今年沒有最低收入的要求,但要得到最高抵免額度,收入不能高於$15萬(夫妻合報),$11.2萬(家庭 戶主)和 $7.5萬(單身)。若夫妻合并申報AGI在15 萬至40萬美元,抵免額是2000美元。夫妻$40

以上者不得抵免,其他納稅人則為AGI超過20萬美元。

薪資收入稅收抵免(Earned Income Tax Credit)

2021年撫養3名以上子女的夫妻,合并申報時, 可以享有EITC為$6,728. $5,980 是給兩個孩子的,$3,618給有個孩子。若沒有孩子,只能拿到$1,502.

領養兒童稅收抵免(Adoption Credit)

2021年領養有特殊需要兒童的納稅人,可以享有的稅收抵免為每名兒童14,440美元。

學生貸款利息抵免

2021年學生貸款利息抵免金額為2,500美元,但是單身AGI超過8.5萬美元(夫妻合并申報AGI超過17萬美元),不能享有這項抵免。

調高退休賬戶供額限制

美國國稅局將2021年的401(k)、403(b)、大多數457計划的供額限制提高到19,500美元,增加了500美元。50歲以上者還享有額外的6,500美元供額限制。美國國稅局將2021年的SIMPLE IRA計划的供額限制提高到13,500美元。50歲以上者還享有額外的3,000美元供額限制。個人退休賬戶(Individual Retirement Account)則是6,000美元, 50歲以上,可追加$1000.

美國公司在職者選擇傳統的401(k)、403(b)、457,或者SIMPLE IRA等退休儲蓄計划,可享受延遲報稅和增值免稅的好處。

資產增值稅(Capital Gain)

資產增值在一年內實現,稱為短期資產增值。若一年以上,稱為長期資產增值。短期資產增值稅率跟個人的一般收入稅率是一樣的。長期資產增值稅,若單身收入在$40,400,夫妻合報的收入在$80,800,不用繳。若單身收入在$40,400 到$445,850之間,夫妻合報的收入在$80,800 到$501,600之間,稅率15%。若單身收入在$445,850以上,夫妻合報的收入在$501,600以上,稅率20%。

贈與稅及遺產稅(Gift and Estate Tax)

2021年,對每人年度的免稅贈與額度是$15,000. 一個人可以贈與多人,但給每人贈與額度不能超過年度$15,000. 國稅局還規定,每人終生贈與及遺產稅免稅額度1,170萬美元。超過免稅額者,應繳40%的贈與稅及遺產稅。

失業金(Unemployment Compensation)

由於疫情,2020年$10,200 的失業金,可以免繳收入稅。2021年,沒有這一額度,所有失業金,都要按正常收入來報。

海外資產申報 Statement of Foreign Financial Assets

帳戶里超過一定金額門檻(居住美國境外單獨申報(或已婚但夫妻分開申報)在報稅年度最后一天前海外總資產超過5萬美元,或是年中任一時間點超過7萬5千美元;夫妻聯合申報:在報稅年度最后一天前海外總資產超過10萬美元,或是年中任一時間點超過15萬美元)的話需要填寫 Form 8938 於該年度個人所得稅申報時一并進行申報。

海外銀行與金融資產帳戶申報 Report of Foreign Bank and Financial Accounts(FBAR)

即「肥爸條款」,主要是要求納稅人(綠卡、公民,或者本年度和過去兩年加起來的三年在美停留不少於 183 天的人士)若在國外有一個(或以上)的金融帳戶(如銀行存款、投資帳戶、共同基金 Mutual Fund)或簽名帳戶 (Signature Authority),一年中任何時間的「總和」最高額超過1萬美元,同樣在2022報稅截止日4月18日前要用 Form 114 (e-filing system) 向美國財政部(不是 IRS)申報。

