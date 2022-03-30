芝論壇報印刷中心設賭場 勝算逐漸升高

巴利公司提出的「論壇報出版中心」賭場案，具有改建快速的優勢。(Bally公司官網)

在大都會 碼頭與展覽局(Metropolitan Pier and Exposition Authority)執行長克拉克(Larita Clark)提出強烈批判後，芝加哥 市府將五處賭場預定地中，與麥克米克展覽中心有關的兩處地點從評選名單中移除，而根據芝市府公布的三個評估重點，位於芝加哥論壇報印刷中心的巴利(Bally)賭場，已經隱隱顯現贏面。

三處入選的賭場預定地，分別為緊鄰華埠的「瑞維斯78區賭場」(Rivers Chicago)、靠近新士兵球場(Solider Field)的硬石賭場(Hard Rock Chicago)，以及芝加哥論壇報印刷中心。

專家分析，從市府提出的遴選條件中，包括「此賭場能賺多少錢？」、「能多快開始開業？」、「得標公司是否與其他賭場有衝突？」為最主要考量標準。

芝加哥所以積極爭取設立賭場，主要目的就是想從伊利諾州、印第安納州 每年收進3.31億的賭場稅收中分得一杯羹，由於目前「瑞維斯78區賭場」的老闆，已經在歐海爾機場附近經營「瑞維斯賭場」，硬石賭場去年也在印第安納州設立了據點。

市府報告指出，目前由巴利公司(Bally's corporation)主導的「芝加哥論壇報出版中心賭場」 (Chicago Tribune Publishing Center，777 W. Chicago Ave.)，則是唯一還沒有在芝加哥有房產的競標者，因此也更有可能獨立運營，為芝加哥賭場帶來最大化的收益。

該份報告還提到，巴利賭場的預定地，也可以很快興建臨時賭場，因為目前該印刷廠的北邊立即可以進行改造，預估最快2023年中期可開始營運，這也成為巴利賭場的優勢。

萊特福特已經將原訂在3月份宣布賭場中選地點的日程，推遲到今年夏天才會宣布。

在78區諮詢小組進行了民調，發現約八成居民反對在該地點建賭場後，巴利賭場預定地附近的河北區居民協會(River North Residents Association)也已經對賭場案提高關注。