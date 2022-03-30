芝華埠治安互助隊曾偉民 將參選11區區長

華埠治安互助隊的義工陳國斌(左)、林國銘(右)對曾偉民凡事身體力行非常敬佩。(特派員黃惠玲／攝影)

現任芝加哥消防隊員的曾偉民(Donald Don)，雖然這次未獲芝加哥市長萊特福特提名 繼任第11區區長，但他已決定參加明年舉行的11區區長選舉，過去六年多來，他帶領數十位義工組成華埠 治安互助隊，24小時守護社區，更協助警方逮捕超過100名嫌犯，總是「身體力行」的曾偉民，早已是許多支持者心中的區長最佳人選。

「我只支持做實事的人，曾偉民的付出感動了我」，治安互助隊義工林國銘說，之前曾偉民有意爭取市長提名繼任11區區長名額時，不到一周時間，就有約700位社區居民連署向市府表達支持曾當區長。

曾偉民說，其實這次參加區長公開徵選，並不需要選民簽署，而大家的熱烈連署讓他更堅定明年投入選舉。「前區長唐信因涉及聯邦罪即將下台的消息傳出後，我開始思考自己參選的可能」，曾偉民說，自己是平凡市民，家中好幾代都在餐館工作，沒有金主當靠山，也沒有強大政治背景，但在從事救火工作的1、20年期間，對於民眾面臨的一些社區議題，以及生命安全的保障，有非常深刻的體會。

華埠治安互助隊主要發起人之一的曾偉民，將參選明年舉行的11區區長選舉。(特派員黃惠玲／攝影)

六、七年前，因為橋港區一起搶劫案發生，但卻因為種種原因無法獲得即時支援，促使曾偉民等人開始推動成立華埠治安互助隊，集合各行各業專業人士組成的互助隊，採取24小時輪班制，值班者協助民眾報案，並整合社區監視攝影資源，一旦案件發生，第一時間就會將相關信息送交警方。

互助隊義工陳國斌說，第九警分局2016年時，每個月收到來自華埠社區的911舉報電話僅約500通，透過互助隊不斷推廣報案的重要性，同時積極幫助民眾報案後，目前每個月來自華埠、橋港區的報案電話已增到2100通，「沒有報案紀錄，警力資源就不會獲得足夠的分配」，而現在九分局的雙語華裔警察已經有九位。

「讓每一個人都參與社區，凝聚新一代的社區向心力，讓大家在11區扎根，而非遷離」是曾偉民力促打造安居樂業環境的主要原因，此外，有三個孩子的他也相當關注教育 ，「教育是社區發展基礎，也是每個家庭最關注的焦點」，他表示，設立華埠高中勢在必行，他如果當選，一定會全力促成。

至於78區建賭場議題，曾偉民反對賭博進入社區，但他也提到，一旦市府決定將賭場蓋在緊鄰華埠區，在既成事實下，居民應積極爭取各種配套措施，使相對衝擊減到最低。

有關曾偉民參選的其他信息，可電郵：[email protected]。