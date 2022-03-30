自己社區自己救 芝25區區長盧漢士讚華埠維權有成

25區區長盧漢士夫婦(右三、右四)表彰馬森柱(右二)及華埠聯盟成功阻止停車場改建大樓。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 第25區區長盧漢士(Byron-Sigcho Lopez)日前在華埠 舉行籌款晚宴，他表示，儘管疫情 襲擊，但華埠還是表現出強勁堅韌的活力，且經濟、商業持續成長，令人引以為傲，他並在晚宴中，肯定華埠聯盟(UCO)名譽董事馬森柱、主席許凱明等，帶領社區在2016年成功阻止華埠停車場改建計畫，「每個人關心社區，才能最大效益的維護權益」。

此外，他也提到，雖然今年選區重畫後，華埠可能不會留在25區，但他未來將在議會堅定支持華埠各項建設與發展，也樂意為華裔居民提供服務。

盧漢士說，明年他將參加連任25區區長選舉，而過去幾年，他深刻感受到華埠各方面的團結與努力，包括商家的發展，面臨困難時的同舟共濟，還有不斷擴張的商業版圖，儘管疫情衝擊，加上全美各地的中國城都面臨萎縮的困境，但芝加哥華埠的旺盛生命力以及所展現出來的成果，讓他以身為華埠區長感到驕傲。

25區區長盧漢士(左二)於華埠募款晚宴中，感謝社區支持。(特派員黃惠玲／攝影)

他也提到目前78區可能興建芝加哥賭場的情形，「我的關注焦點是仔細傾聽社區的聲音」，盧漢士表示，由78社區諮詢委員會(78 The Community Advisory Council)做出的民調，清楚顯示將近八成的居民反對在該區興建賭場，他會將此意見盡力傳達給市議會與市長，他也重申，有關賭場的建立其立場一定會與社區意見一致。

至於芝城目前正在進行選區重畫，而華埠有非常大的可能將因配合「亞裔多數選區」的催生，而從25區畫到11區，盧漢士說，他明年如果成功連任，可能就不再是華埠區長，但他承諾會繼續支持華埠各項建設與發展，且他的辦公室也會向需要協助的華裔居民，盡力提供服務。

25區區長盧漢士(左二)於華埠募款晚宴中，感謝社區支持。(特派員黃惠玲／攝影)

盧漢士在活動中特別表彰馬森柱、許凱明等人幾年前積極維護停車場，使其免於遭到有心人士官商勾結，他說，2016年時的25區區長蘇禮仕，企圖將華埠停車場改建為商住大樓，幸而來自社區的強烈反對而終止計畫。

這宗停車場改建案，在上個月前伊州議會議長麥德根(Michael Madigan)的貪腐控罪中，成為其企圖從中牟利的主要罪證之一。

他說，馬森柱當年率先向蘇禮仕提出反對意見，同時還與華埠聯盟主席許凱明一起前往伊州首府春田市陳情，因此獲得多位州議員們的支持，最終成功阻止了華埠停車場改建計畫。