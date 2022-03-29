載貨列車增 憂乘客安全 Metra反對鐵路合併

加拿大太平洋鐵路(Canadian Pacific，簡稱CP)和堪薩斯城南方鐵路(Kansas City Southern)擬以310億元合併。(加拿大太平洋鐵路臉書)

聯邦地面運輸董事會(Surface Transportation Board)正在審查一項310億元合併加拿大太平洋鐵路(Canadian Pacific，簡稱CP)和堪薩斯城南方鐵路(Kansas City Southern)的提案，不過，芝加哥大都會 火車通勤系統(Metra)表示，此合併案可能加遽Metra火車班次的延誤，而且會危害乘客上下車安全。

由於CP和Metra的密爾瓦基區西線(Milwaukee District West line)和密爾瓦基區北線(Milwaukee District North line)共用鐵軌，因此Metra和芝加哥西邊郊區社群 針對合併案提出報告，要求審核單位慎重考慮增加火車數量的風險。

由於合併後勢必會有更多載貨列車進入芝加哥地區，Metra指出，屆時密爾瓦基區西線與北線沿線100哩的鐵道班次時間，將因此比現在延遲400%。

另外Metra稱，載貨火車在通勤高峰時間行經車站，將影響Metra月台停靠後，迫使乘客跨越鐵軌到月台對面上下車，對乘客安全帶來威脅。

根據CP的計畫，合併後每天會在開往香柏市(Schaumburg)和艾爾金市(Elgin)的密爾瓦基基區西線，增加八班載貨火車，2027年前更提高到11個班次。不過，CP不會在開往格蘭景村(Glenview)、鹿田(Deerfield)和森林湖(Lake Forest)的密爾瓦基北線增加任何載貨班次，Metra表示，無論如何，這兩條線路都仍會因貨車增加而受到影響。

和CP共用火車鐵道的美國國家鐵路公司(Amtrak)則支持合併案，雙方目前共用的鐵路包括開往密爾瓦基市的Hiawatha 線，以及從芝加哥出發的Empire Builder長途線。

Amtrak表示，CP表明會努力讓Amtrak延誤率降低，並配合Amtrak擴大載客服務。

CP發言人庫明斯(Andy Cummings)表示，密市區西線從2016年到2020年間的列車準點率良好，且行經芝城與艾爾金市間為雙軌鐵道，本來就可以容納更多火車通過，此外，載貨火車也不會在通勤尖峰時間行駛，不至於影響Metra載客。

Metra表示，從2016年起，密爾瓦基區的兩條路線，已因載貨火車班次增加而時常延誤，即便疫情期整體搭乘率下降，載貨火車超長的車身仍然造成載客列車延遲。

Metra指責CP長期忽略通勤者需要，經常讓乘客穿過鐵軌、閃避進站的載貨火車，或者要繞著停放在車站的載貨火車廂旁邊行走，因此要求董事會駁回合併案。