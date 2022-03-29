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不想擠飛機 中西部自駕遊好去處多多

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
經過兩年的修復，底特律動物園內的企鵝中心已經重新開放。( )
經過兩年的修復，底特律動物園內的企鵝中心已經重新開放。( )

疫情趨緩，許多家庭紛紛恢復旅遊計畫，機場也不斷出現搭機人潮，不想跟其他遊客趕飛機、擠景點的話，距離芝城幾個小時的中西部城市，在即將來臨的春夏季節，也十分適合闔家出遊。

●威州密爾瓦基(Milwaukee)：距離芝市約1.5個小時車程，當地有著名的密爾瓦基藝術館(Milwaukee Art Museum)，面積寬達十萬平方呎的展場，足夠全家細細觀賞一整天，藝術館官網：mam.org。

●伊州Oglesby：車程約兩小時，該鎮的飢餓石公園(Starved Rock State Park)有高聳的砂岩峽谷與健行小徑。附近還有遊客較少但風景獨特的Matthiessen州立公園，公園網址：www2.illinois.gov/dnr/parks。

●密西根州荷蘭市(Holland)：車程2.5小時，每年的鬱金香開花季節(tuliptime.com)，總吸引無數遊客前往賞花，屆時將有600萬朵鬱金香盛開，今年花節日期為5月7日到15日，此外，荷蘭文化村(Neil's Dutch Village)4月23日起開放，網址：dutchvillage.com。

●印第安納州哥倫比亞市：車程約四小時，該市有70多座著名建築師的建築作品，該市提供步行或巴士的建築之旅，旅遊資訊可查詢：columbus.in.us/tour-options。

●密州底特律：車程4.5小時，經過兩年的修復，底特律動物園的大型企鵝中心已經重新開放，訪客可以從兩條透明隧道，看到可愛企鵝，企鵝中心網址：penguins.detroitzoo.org。

密蘇里州Hannibal：車程4.5小時，這裡是「湯姆歷險記」與「費恩歷險記」作者馬克吐溫的故鄉，而這兩本小說也是馬克吐溫在Hannibal的生活經歷，該鎮還有馬克吐溫故居與博物館可參觀，網址：marktwainmuseum.org。

●肯塔基州鐘乳石洞穴村(Mammoth Cave)：車程六小時，當地有列入世界遺產的鐘乳石國家公園，網址：nps.gov/maca。

俄亥俄州Hocking Hills：車程6.5小時，該鎮充滿了荒野景象，包括懸崖、峽谷、瀑布，白天在洞穴與森林冒險，晚上還可以住在當地小木屋體驗大自然。

俄亥俄州 芝城 密蘇里州

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