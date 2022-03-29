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疫後旅遊大爆發 芝加哥春假機位預定增逾4成

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
聯合航空表示，今年春假歐海爾機場將迎來大幅成長的旅客。(特派員黃惠玲／攝影)
聯合航空表示，今年春假歐海爾機場將迎來大幅成長的旅客。(特派員黃惠玲／攝影)

隨著新冠疫情趨緩，民眾壓抑多時的旅行慾望，在今年春假大爆發，根據航空數據公司Cirium的統計，航空公司今年3、4月從芝加哥起飛的航班機位，比2021年同期大幅提高了41％，幾乎恢復到疫情前2019年的水平。

聯合航空公司表示，今年春假期間搭乘該公司的乘客人數，已經與2019年春假差不多，估計這段時間的乘客人數會超過1800萬人，歐海爾國際機場則會是聯合航空在全美機場中，班機起降最繁忙的機場之一。

美國汽車協會(AAA)數據指出，全美今年春天期間，只要是溫暖地方的機票、旅遊、租車以及酒店預定，都比2019年前更熱烈。AAA資深副總裁特維戴爾(Paula Twidale)表示，以往每年春假時，熱帶城市與海灘總是吸引大批旅客前往，「今年春假預定前往這些地點旅遊的人數，比去年同期增長了三位數，甚至超過了疫情前的數量」，這也意味著，人們比以往任何時候更想要離家度假。

不過，今年春假出遊的旅客，預期將比以前支付更多旅費，旅遊搜索公司Kayak的數據顯示，從芝加哥出發的春假機票，比2019年還貴了36%，而隨油價波動，機票價格可能還會進一步上漲。

達美航空總裁霍恩斯坦(Glen Hauenstein)日前在一場投資者會議上表示，達美客戶並不排斥支付燃油上升的成本，主要因為現在大部分人對於搭機都感到安全，所以願意多付一些錢出遊。

西南航空的首席財務官羅姆(Tammy Romo)說，西南已經在2月1日提高了票價，該公司也制訂了計畫，為油價飆升提供緩衝。

計畫春假開車出遊的民眾，也同樣必須負擔更高的旅遊成本，AAA數據顯示，芝加哥近日每加侖平均油價為4.61元，雖比3月份高4.67元低了一些，但還是比一個月前高出0.8元。

AAA預測，油價上漲不會影響民眾春假出遊興致，但為了控制開銷，民眾可能會縮短旅遊天數、減少購物及餐飲消費金額，來應對高漲的油價。

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