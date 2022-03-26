芝公校教師1月初罷工5天 不補課不補薪

芝加哥公立學校 系統(CPS)執行長馬丁內茲23日表示，公校 將不會延長本學年的上課天數，以彌補1月初芝加哥教師工會(CTU)因抗議恢復實體課而取消的五天課程。芝公校教師在這五天期間共少領了約4000萬薪資。

這項決定也意味，教師們在停課的這五天，不會拿到薪資，馬丁內茲說，在做出此決定前，他已經與數百名校長及相關人士交流，這筆節省下來的薪資，將作為支援學生課後項目規畫，「大多數人都希望我們在新學年開始前，規畫投資更多的活動項目，而非增加上課天數」。

馬丁內茲說，任何想要提供學生課外活動、周六學習的學校，都可以來申請這筆經費。

CPS今年1月5日決定恢復實體課程，但受到教師工會的強烈反對，該工會於4日晚間宣布，73％的教師成員投票支持恢復遠距教學，芝加哥公立學校系統(CPS)隨後緊急決定5日停止實體課、網課以及其他體育活動、學校項目，突如其來的停課通知，讓許多上班族家長陷入慌亂。

CTU當時推文指出，遠距教學的時間長短，將以新冠疫情是否緩和，或是市長萊特福特團隊願意同意工會提出的條件而決定。

馬丁內茲則向家長發出聲明表示，他理解家長、學生的沮喪，「我們希望孩子盡快回到教室，將繼續與工會協商合作達成協議，解決工會的擔憂」。

而這場對峙持續了五個上課天，市長萊特福特也堅決主張，不會發給教師這五天停課的薪資。

對於CPS不會延長學期結束時間補課的決定，CTU主席夏爾奇(Jesse Sharkey)說，他基本支持在課後、周末提供學生補課與學習機會，但希望公校能夠釐清究竟如何撥款及領取。