第14季亞洲躍動影展 播放精選佳片

第14季亞洲躍動電影 展(Asian Pop Up Cinema)即日起到4月10日，將播放來自亞洲地區的精選佳片。

本季影展 的香港影片有彭秀慧編劇與執導的「阿媽有咗第二個」(Mama's Affair)，由毛舜筠、姜濤、柳應廷領銜主演，此片將在4月2日下午4時30分於芝加哥市區的AMC River East 21放映。同日下午1時30分，則會放映香港紀錄片「戲棚」。

全球第一位榮獲威尼斯終身成就獎的華人女導演 許鞍華，根據張愛玲小說改編的「第一爐香」，由馬思純、彭于晏主演，將在3月28日至4月3日間從串流媒體播放。導演陳雅莉的作品」瑪達蓮娜」，為以澳門作背景的計程車司機故事，串流媒體播映時間為3月28日到至4月3日。

台灣影片「修行」4月9日下午1時30分會在AMC River East 21播放，台灣電影「詭扯」在同一天、同地點的下午4時30分放映；4月10日下午1時30分在AMC River East 21放映台灣另一部電影「鱷魚」。

台灣愛情片「一杯熱奶茶的等待」為第14季亞洲躍動電影展的閉幕片，演員包括了吳子霏、連晨翔、周予天。

影展詳細信息，可查詢：asianpopupcinema.org/14boxoffice。