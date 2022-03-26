我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登暗示美軍會被派到烏克蘭？白宮澄清：立場沒變

空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮

25區區長盧漢士春季籌款會 華埠社區商家團體和個人出席支持

本報芝加哥訊
25區區長盧漢士籌款會獲社區各界人士支持。
25區區長盧漢士籌款會獲社區各界人士支持。

25區區長盧漢士春季籌款會日前在南富麗華酒樓舉行。庫克郡名譽副財長華埠聯盟副主席馬森柱、UCO董事Leslie Moy、華聯會主席鄭徵、中華會館主席伍建生、聯豐集團董事長倪舉凌、美中餐飲協會會長鄭時坦、華商會董事長梅施美英、華商會副會長李建明、華埠更好團結聯盟陳本恩主任、美亞健康協會劉紅主任、海晏公所主席陳嘉釗、香港百佳超市董事長陳健明、安良工商會主席伍換光等眾多僑社商家社團代表出席 活動表示支持。

25區區長盧漢士致辭感謝與會的支持者。并特別提到當初有開發商向政府提出收購華埠停車場用于商業開發，最后在華埠聯盟副主席馬森柱等華埠商家社團的極力反對下得已保留，是華埠一大幸事，區長感謝馬森柱及華埠商家團體對於保留芝城華埠停車場做出的努力！他希望大家要齊心協力讓芝加哥唐人街繼續繁榮發展！

現任庫克郡名譽副財長/華埠聯盟副主席/國會議員丹尼戴維斯亞裔顧問/伊州州務卿亞裔顧問委員會主席馬森柱在致辭時，特別感謝州務卿杰西懷特以及時任伊州參議院主席在保留華埠停車場不被收購的大力支持和幫助。馬森柱還向大家解釋了關於唐人街（現華埠圖書館對面）停車場2016年曾被開發商申請要求收購并開發的事件。馬森柱認為，該停車場一直以來都是游客來唐人街吃飯和購物的主要停車場之一，應該為華埠游客所用。最后，在馬森柱和多個商家團體的共同努力下，收購計劃無疾而終，停車場也最終保留下來繼續服務來華埠的游客。馬森柱也感謝所有為此做出努力和貢獻的商家社團。

25區區長盧漢士籌款會獲社區各界人士支持
25區區長盧漢士籌款會獲社區各界人士支持
25區區長盧漢士籌款會獲社區各界人士支持。
25區區長盧漢士籌款會獲社區各界人士支持。
25區區長盧漢士籌款會獲社區各界人士支持，盧漢士夫婦（右三&中） 。
25區區長盧漢士籌款會獲社區各界人士支持，盧漢士夫婦（右三&中） 。
25區區長盧漢士籌款會獲社區各界人士支持。
25區區長盧漢士籌款會獲社區各界人士支持。
25區區長盧漢士籌款會獲社區各界人士支持。
25區區長盧漢士籌款會獲社區各界人士支持。

華埠 亞裔 庫克

上一則

粵都經典粵菜十周年慶 感恩回饋特價酬賓

下一則

芝加哥華裔倪玲玲榮 膺 2022 年全球20名傑出女性獎

延伸閱讀

「不要更多遊民所」華埠反對漢璧酒店改建

「不要更多遊民所」華埠反對漢璧酒店改建
華埠華人雜貨鋪 遭兩非裔男持槍搶劫打傷老闆

華埠華人雜貨鋪 遭兩非裔男持槍搶劫打傷老闆
道奇空中纜車「穿越」 華埠抗議失隱私

道奇空中纜車「穿越」 華埠抗議失隱私
吳紹榮競選蒙特利公園市議員 趙美心支持

吳紹榮競選蒙特利公園市議員 趙美心支持
芝加哥市議會首位華裔區長 李慧華寫歷史

芝加哥市議會首位華裔區長 李慧華寫歷史
華埠前伊州州眾議員逃稅 判刑半年

華埠前伊州州眾議員逃稅 判刑半年

熱門新聞

最新詐騙方式，受害者以為詐騙者在協助防詐。(Unsplash.com)

接來電通知被無端轉帳 德州婦急處理 戶頭瞬間歸零

2022-03-22 18:17
古德爾(左)、米勒(右)涉嫌持棒球棒打死高中老師。(美聯社)

細節公布 愛州2高中生 持球棒活活打死老師

2022-03-24 10:50
Zillow退出翻屋市場後，務業出租公司和日本企業大撿便宜。(Zillow網頁)

Zillow脫手大批二手屋 不少買家和日本企業大撿便宜

2022-03-24 19:05
德州農工大學最新報告指出，德州房屋價格越來越高與外州人無關。黑線為總人口數，紅線為房價。（NBC）

加州佬和紐約客 不必再為德州房價高漲揹黑鍋

2022-03-18 19:51
消費者對電話營銷人員不必生氣，他們是你的生財途徑。(Unsplash網頁)

促銷電話連環call 德州男子反向操作 零成本倒賺十萬

2022-03-25 19:03
波茲曼黃石國際機場在推特貼出克魯茲與櫃枱交涉過程。 (Reddit／Chron.com)

參議員克魯茲赴華府大法官提名聽證前 欲強行登機被拒

2022-03-22 17:46

超人氣

更多 >
北加懸疑29年槍殺冷案偵破 受害人居然是唐飛同學

北加懸疑29年槍殺冷案偵破 受害人居然是唐飛同學
紓困抗通膨 12州擬直接發現金 緬因州最慷慨

紓困抗通膨 12州擬直接發現金 緬因州最慷慨
科學家新發現：白天小睡與失智症可能惡性循環

科學家新發現：白天小睡與失智症可能惡性循環
空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮

空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮
大法官湯瑪斯妻子29則簡訊逼梅杜斯推翻選舉結果

大法官湯瑪斯妻子29則簡訊逼梅杜斯推翻選舉結果