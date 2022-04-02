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芝加哥華裔倪玲玲 榮膺 2022年全球20名傑出女性獎

本報芝加哥訊
倪玲玲榮膺2022年全球 20 名傑出女性獎，與家人前往華府國會山莊開心領獎。
倪玲玲榮膺2022年全球 20 名傑出女性獎，與家人前往華府國會山莊開心領獎。

2021年3月16日第十屆國際婦女節活動(10th Annual Congressional International women’s Day Even)在華府國會山莊舉行， 這是國際婦女節活動首次在國會山莊舉辦。來自芝加哥的倪玲玲女士榮獲2022年全球 20名杰出婦女獎(TOP 20 global Women Of Excellence 2022)， 并得到了國會議員戴維斯(Danny Davis)親自頒獎， 以表彰她在推動女性權力方面的卓越貢獻。伊州第七選區國會眾議員丹尼戴維斯十分關切社區發展，也對婦女意見相當重視。戴維斯表示，婦女對當今國家、社會發展扮演越來越重要的角色，為表彰選區內各行各業的杰出婦女，他特別籌划成立多元族裔工作小組，推出“杰出女性”評獎，向表現杰出的婦女表示最高敬意與肯定，同時也旨在鼓勵更多女性踴躍參與社區服務，提升婦女權益與地位。

倪玲玲女士是芝加哥地區杰出企業家聯豐集團總裁倪舉凌的夫人，多年來夫婦同心協力創業，開創了聯豐集團，振興了芝加哥西郊商業之繁榮興盛，功不可沒。倪玲玲女士有著30多年企業和餐飲業管理經驗。每一個成功男士背后，都有一位像倪玲玲這樣杰出和智慧的女強人。 正如倪舉凌在“全球社區奧斯卡獎”（Global Community Oscars）獲獎儀式上所說，倪玲玲女士是他最好的伙伴，在日常生活中倪玲玲經常分享她對商業機會、風險評估的看法，并為家庭和企業提供強有力的精神支持！倪玲玲女士是一位富有同情心、積極進取、思想開放、鼓舞人心的華裔女性。

盡管倪玲玲的日程很忙，但她精力充沛。她最自豪的是她的 4 個漂亮和有出息的孩子，孩子們形容她是一位超級媽媽，她教他們謙虛、有愛心和獨立。除了幫助倪舉凌經營企業外，倪玲玲在芝加哥管理白玉勝境洲佛學會，根據藏傳佛教進行佛法的研究和修行，將她的時間奉獻給她的信仰。

倪玲玲在獲獎后表示，這是對她的肯定與鼓勵，未來她將繼續努力以發揮自己的長才。倪玲玲夫婿倪舉凌，父親以及兩位女兒都一起在華府國會山莊陪同倪玲玲接受頒獎。倪舉凌對夫人倪玲玲獲得這份榮耀感到十分的驕傲與高興。

芝加哥 華府 奧斯卡獎

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