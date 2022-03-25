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芝加哥市議會首位華裔區長 李慧華寫歷史

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥市市長萊特福特(前左一)及11區區長遴選委員會，向李慧華(講台後)祝賀。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥市市長萊特福特(前左一)及11區區長遴選委員會，向李慧華(講台後)祝賀。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥市長萊特福特24日宣布，華裔李慧華(Nicole Lee)將接下11區區長職位，萊特福特表示，李慧華在11區出生長大，且一直投入亞裔權益活動，具出色領導能力，選擇她擔任區長將是最正確選擇，萊特福特並稱，李慧華願意投身公職，成為芝市議會首位華裔區長及首位亞裔女區長，寫下了歷史新頁。

萊特福特24日下午在橋港區的周氏兄弟藝術中心發布了這項人事信息，芝加哥市議會預計在下周一(28日)舉行特別會議，由全體議會成員投票確認通過該任命，一般預料將可順利過關。

萊特福特說，李慧華是芝市議會第一個華裔區長，也是首位亞裔女區長，她表示，李在華埠出生長大，到現在都還是住在華埠，而她在聯合航空的工作表現出色，同時也從來不忘關心社區，尤其令人敬佩身為兩個孩子的單親媽媽，對於社區、家庭、事業都沒有忽略，且一直勇敢接受不斷的挑戰。

市長表示，華裔在美國歷史發展中，多次受到歧視，包括眾所周知的1882年排華法案，而芝加哥的華裔百年來堅軔勇敢面對生活，不僅沒有被打倒，反而茁壯成長，現在更成為全美唯一仍然繁榮發展的中國城。

多年來，李慧華十分投入促進亞裔權益的各項工作，也曾擔任華埠興氏小學理事會主席多年，目前也是芝加哥伊利諾大學亞裔諮詢委員會成員，並曾參與擔任華人互助會副主席，同時還是芝加哥美華協會創辦人之一。

李慧華大學畢業於印第安納大學，後來並取得芝加哥大學哈里森公共政策學院碩士學位。

可以說流利粵語的李慧華表示，她非常榮幸有機會替11區居民服務，如果順利通過28日的市議會任命投票，她將首先逐一拜訪社區居民，了解社區的需求，打造更團結的11區。

她也提到，她與所有11區的居民一樣，非常關心安全、教育，這兩大領域也將是她接下來的工作重點。

由於唐信的區長職位僅剩一年，因此李慧華據信將參加明年的11區區長選舉。

11區目前居民約為5萬2700多人，區內還有多達103家工廠，聘雇了4000多名員工，此外，還有許多零售業及其他商家，其中餐館有40多家，527000，市府數據顯示，11區每年經濟收入高達30億，為芝市主要的經濟引擎之一。

李慧華的祖父早年從廣東移民到芝加哥，父親李雙振為在美國出生長大的華裔，母親阮姿燕則是廣東台山移民，李慧華與兩個兒子目前都在華埠居住。

伊州福利廳廳長侯炳文、華埠更好團結聯盟創辦人陳增華、華諮處總裁劉國華等人，也都出席了24日的市長說明會。

芝加哥市市長萊特福特(右二)任命李慧華(右三)繼任11區區長，李慧華父母李雙振(...
芝加哥市市長萊特福特(右二)任命李慧華(右三)繼任11區區長，李慧華父母李雙振(右一)、阮姿燕(左前一)與大兒子也出席了說明會。(特派員黃惠玲／攝影)
李慧華家人。(特派員黃惠玲／攝影)
李慧華家人。(特派員黃惠玲／攝影)
社區代表向李慧華(左五)致賀。(特派員黃惠玲／攝影)
社區代表向李慧華(左五)致賀。(特派員黃惠玲／攝影)

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