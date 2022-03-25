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任期不到1年 芝華裔區長李慧華連任仍具挑戰

特派員黃惠玲╱芝加哥報導

隨著芝加哥市市長萊特福特宣布由李慧華接任11區區長，喧騰一陣子的「誰來接棒」猜謎賽也告一段落，預料可順利通過市議會28日任命投票的她，就任後即將面臨「選區重畫」、「明年參選」等重大挑戰。

芝城亞裔人口在過去十年增加了超過三成，增幅高居所有族裔之冠，然而從芝加哥創立185年來，卻從來沒有華裔在市議會擔任過區長，而亞裔區長也僅曾有一位，那就是在2011到2019年間的47區印裔區長帕瓦爾(Ameya Pawar)。

亞裔在芝城政壇上的發聲力道，遠遠趕不上人口增長幅度的困境，一直讓亞裔市民耿耿於懷，尤其芝市正醞釀誕生第一個亞裔多數選區，而這時剛好發生前11區區長唐信，因犯下聯邦報稅詐欺案件下台，他所空出的職位，自然而然成為亞裔積極爭取焦點，華埠出生長大，到現在都還住在中國城的李慧華，憑藉出色的工作經驗、領導能力，很快受到重視，且獲得市長青睞。

不過，11區仍然有許多愛爾蘭裔、西語裔與非裔居民，一旦該區成為亞裔多數選區，除非獲得全數亞裔選民的保證支持，否則李慧華在這段短短任期內，假使無法爭取其他族裔選民的信任，將對其明年勝選帶來變數。

未來不到一年的任期，只要李慧華政績出色，無疑成為選舉助力，但就跟24日說明會中，多位主流媒體頻頻針對其父親李雙振提出質疑一樣，如何甩開與前市長戴利的關聯，以及讓外界徹底排除李父2014年挪用非營利組織款項而犯下聯邦罪的成見，將是她爭取新一屆區長的關鍵。

亞裔 芝城 芝加哥

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