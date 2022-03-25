華埠前伊州州眾議員逃稅 判刑半年

前州眾議員艾迪•艾塞維多(Eddie Acevedo)。(伊州議會官網截圖)

聯邦法官23日宣判，前伊利諾州第二區州眾議員 艾迪•艾塞維多(Eddie Acevedo)，因任職期間多次試圖隱瞞收入逃避繳稅，判處六個月有期徒刑，法官肯尼利(Matthew Kennelly)在宣布判決前表示，制訂法律及執行法律者，更有特殊責任應遵守法律，「而艾塞維多卻沒有做到」。

這也是繼芝加哥前25區區長蘇禮仕、11區區長唐信等與華埠 有關的民代，紛紛因為涉嫌貪腐或報稅作假辭職後，又一位民意代表因為類似案件下台。

艾塞維多家族與華埠有相當淵源，艾迪•艾塞維多從1995年開始選上第二區州眾議員長達22年。

根據起訴的檢察官 指出，針對艾迪提出的起訴罪刑共有六項，包括他試圖在銀行存入現金來掩飾其真正收入，檢方說，2017年艾迪的收入超過13萬，欠稅金額將近2萬，但他卻透過會計師提交了稅務延期申報的申請，同時聲稱艾迪沒有積欠任何稅金；2018年他又沿用了該模式未提交稅表，檢方表示，包括2015、2017以及2018年，他共短少繳交稅金3萬7000元。

艾塞維多在擔任州眾議員之前為一名警官，23日判刑前，他告訴法官，「我對自己的行為深感後悔」，他說，自己讓孩子與家人失望了。

艾塞維多之前曾接受芝加哥論壇報訪問時表示，他曾受雇為前州眾議員布萊德利(John Bradley)擔任說客，每月薪資為5000元，布萊德利曾經是鬧出重大賄賂醜聞ComEd電力公司的說客之一，ComEd於去年夏天，向檢察官坦承，曾向年初退出伊州議長麥德根(Michael Madigan)行賄，而因此支付了高達2億元罰款。

麥德根3月初才由聯邦檢察官對其提出包括貪污、詐騙等多達22項控罪的起訴，而這宗官司，以電力公司ComEd及芝華埠停車場開發案為主要調查項目。