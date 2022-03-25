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愛州2高中生 持球棒打死老師

特派員黃惠玲╱綜合報導
古德爾(左)、米勒(右)涉嫌持棒球棒打死高中老師。(傑佛遜郡警長辦公室)
古德爾(左)、米勒(右)涉嫌持棒球棒打死高中老師。(傑佛遜郡警長辦公室)

愛阿華州法庭23日發布文件指出，愛州東南部的兩名青少年，去年秋天持棒球棒活活打死了他們的高中西班牙語老師，其中一名涉案兇嫌還在社交媒體發文詳細描述作案經過，這也是該案發生將近五個月來，首次公布這宗震驚社區謀殺案的相關細節。

現為16歲的古德爾(Jeremy Goodale)及米勒(Willard Miller)，被控謀殺了費爾菲爾德高中(Fairfield High School)的西語老師葛拉柏(Nohema Graber，66歲)。受害老師去年11月3日陳屍在費爾菲爾德市的Chautauqua公園，警方指出，屍體上方蓋了一塊防水布，然後藏在一輛獨輪手推車與鐵路枕木下方。

法院文件稱，一名認識古德爾的證人，向警方出示古德爾發在社交媒體Snapchat上的信息，該貼文表示古德爾及米勒參與了葛拉柏之死的策畫、執行與處理。

文件中描述，兩名青少年使用棒球棒毆打老師，導致其頭部重創死亡。根據警方察看作案地點附近的監視攝影機，顯示葛拉柏的車子在去年11月2日下午4時左右，離開費爾菲德爾高中，然後開進公園，大約42分鐘後，葛拉柏的車子駛離公園，後方則跟著一輛小貨車。

警方公布的信息僅是全案的部分過程，而兩嫌的作案動機等其他資料都仍未公開，兩位青少年的辯護律師，正試圖將此案留在青少年法庭審理。

根據愛阿州的法庭程序規定，任何16歲及以上被控強制性重罪的嫌犯，都將自動在成人法庭受審，且受到與成年人相同的刑事程序與懲罰。

假使古德爾與米勒在成人法庭受審，可能會因此判處無期徒刑，然而如全案轉到青少年法庭，兩人只要關到滿18歲，也就是不到兩年後就會獲釋。目前法院排定古德爾的審判日為8月23日，米勒則在11月1日。

愛阿華州 攝影 Snapchat

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