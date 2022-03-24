明州華人學術會 邀謝啟大談兩岸局勢

明州華人學術會邀請謝啟大舉行線上座談。(謝啟大臉書截圖)

明州 華人學術聯誼會日前邀請台灣前法官與前立法委員謝啟大線上演講，她以「大中國主義者」為名，分享自己對台灣與中國的局勢觀察、民主選舉與共產黨 制度等政治理念發的看法，吸引將近40人參加。

1949年在江西出生、同年遷移來台的謝啟大說，跟自己生在同年代的台灣人相當幸運，因為沒遇上中國的文革、三反五反或上山下山等迫害，她說自己在台灣也沒遇到白色恐怖，完成學業後工作機會多，薪水每年漲，經過公平的考試制度，她讀完師範學院擔任教師十多年。之後在職進修轉換跑道，1981年出任地方法院的法官，1992年辭法官職位，然後靠著公平競爭的選舉制度當上立委。

目前73歲的謝啟大說，54歲時她到中國各大學及政黨團體演講，希望幫助正在崛起的中國以台灣經驗為借鏡，勿受台灣領導人誤導而引發戰爭。

謝啟大曾在台灣擔任三屆九年的立委，她說中國的年輕學子覺得民主制度很好，她對此回應，選舉會泯滅人性，如果不是為了救國家，她也不願低聲下氣、犧牲自己的健康、家庭、工作和積蓄參選。

對於中國的人權問題，謝啟大說，她2008年通過大陸司法考試，取得律師執照，她曾經在中國打官司長達19年，最後仍無法完成判決的執行，因為在中國靠關係的特權階級太多。

另有一位在明尼蘇達大學擔任輔導的聽眾表示，來美國留學的中國學子多數認為中國人口種族複雜、教育 水準不一，覺得民主制度在中國難以實現。謝啟大回答，沒有一套制度是十全十美，政治制度應當根據國家狀況量身定做。她說，中國無法透過民主選舉內耗，共產黨內則有好的機制來控制選出領導人。