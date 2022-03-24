明州華人學術會 邀謝啟大談兩岸局勢
明州華人學術聯誼會日前邀請台灣前法官與前立法委員謝啟大線上演講，她以「大中國主義者」為名，分享自己對台灣與中國的局勢觀察、民主選舉與共產黨制度等政治理念發的看法，吸引將近40人參加。
1949年在江西出生、同年遷移來台的謝啟大說，跟自己生在同年代的台灣人相當幸運，因為沒遇上中國的文革、三反五反或上山下山等迫害，她說自己在台灣也沒遇到白色恐怖，完成學業後工作機會多，薪水每年漲，經過公平的考試制度，她讀完師範學院擔任教師十多年。之後在職進修轉換跑道，1981年出任地方法院的法官，1992年辭法官職位，然後靠著公平競爭的選舉制度當上立委。
目前73歲的謝啟大說，54歲時她到中國各大學及政黨團體演講，希望幫助正在崛起的中國以台灣經驗為借鏡，勿受台灣領導人誤導而引發戰爭。
謝啟大曾在台灣擔任三屆九年的立委，她說中國的年輕學子覺得民主制度很好，她對此回應，選舉會泯滅人性，如果不是為了救國家，她也不願低聲下氣、犧牲自己的健康、家庭、工作和積蓄參選。
對於中國的人權問題，謝啟大說，她2008年通過大陸司法考試，取得律師執照，她曾經在中國打官司長達19年，最後仍無法完成判決的執行，因為在中國靠關係的特權階級太多。
另有一位在明尼蘇達大學擔任輔導的聽眾表示，來美國留學的中國學子多數認為中國人口種族複雜、教育水準不一，覺得民主制度在中國難以實現。謝啟大回答，沒有一套制度是十全十美，政治制度應當根據國家狀況量身定做。她說，中國無法透過民主選舉內耗，共產黨內則有好的機制來控制選出領導人。
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