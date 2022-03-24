我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄前總統警告：美國毀俄陰謀恐導致「核子反烏托邦」

台灣晶片工程師 成美中科技爭霸戰的勝敗關鍵

芝加哥11區繼任區長 亞裔出線機率5成

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥市市長萊特福特表示，她需要多一點時間考量11區區長人選。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥市市長萊特福特表示，她需要多一點時間考量11區區長人選。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥11區區長遴選委員會的四名成員，向市長萊特福特推舉了一亞裔及另一名非亞裔的兩名可能繼任區長人選，不過，萊特福特以「需要多一點時間考量」，將原定23日公布最終入選者的日期推遲。

根據本報可靠消息來源，市長最遲應會在本周宣布繼任的11區區長人選。

前芝加哥11區區長唐信，因報稅造假罪成而在2月14日辭去區長職務，留下一年任期需由芝加哥市市長指派人選補缺，然而由於市長萊特福特日前表示需要多點時間考量，導致22日下午由11區區長甄選委員會主席哈里森(Michelle Harrison)召開的特別會議臨時取消，23日的議會也未見11區區長繼任名單宣布排入議程。

市長辦公室發言人對延遲宣布11區區長人選表示，萊特福特正致力尋找一名合格的候選人，因此還需要多一點時間來確保新的11區區長將是最佳代表，至於「一點時間」是多久？發言人則未做詳細解釋。

根據伊州法律規定，民代一旦被定罪，就沒有資格擔任公職，因此唐信也必須下台，然後由市長在60天內指派新人接替區長職務，這也意味著，萊特福特需要在4月14日左右前確定繼任人選。

另方面，由於市議會下次會議日期為4月27日，為符合伊州法律，萊特福特應會在這之前召開特別會議。

芝市開放11區居民申請出任區長期間，共有27人送交履歷，其中包括至少6名具華裔背景的申請人，至於11區究竟會不會出現第一位亞裔區長？萊特福特曾提到，「很多人對於選出亞裔區長很關注」，不過，她完全沒有對此做出承諾，而僅表示「會挑選出一個能為亞裔提供最佳社區服務的人選」。

萊特福特上周還表示，承諾在本周之前安排新區長，她說，11區居民有權知道誰將擔任他們的新區長，這樣大家可以安心回去工作，因此她表示會在本周公布人選並在議會舉行投票。 11區包括華人聚居的華埠、橋港區、阿默爾廣場區(Armour Square)，根據人口普查數據，該區亞裔人口高達42$，其中又以華人占最多數。

亞裔 芝加哥 華人

上一則

民調：逾半居民不滿新州現況

下一則

紐新捷運升級 首批新車廂年底上路

延伸閱讀

芝11區區長5成機率是亞裔 芝市長推遲公布繼任人選

芝11區區長5成機率是亞裔 芝市長推遲公布繼任人選

芝2大機場 積極準備迎接疫後旅遊潮

芝2大機場 積極準備迎接疫後旅遊潮
華社舉薦 3華裔任11區區長機率或提高

華社舉薦 3華裔任11區區長機率或提高
接任芝加哥11區區長27人申請 含5華裔

接任芝加哥11區區長27人申請 含5華裔
誰能接任芝加哥11區區長？ 27人申請 5華裔角逐

誰能接任芝加哥11區區長？ 27人申請 5華裔角逐

芝捷運犯罪飆 CTA派雙倍保安巡邏

芝捷運犯罪飆 CTA派雙倍保安巡邏

熱門新聞

最新詐騙方式，受害者以為詐騙者在協助防詐。(Unsplash.com)

接來電通知被無端轉帳 德州婦急處理 戶頭瞬間歸零

2022-03-22 18:17
德州農工大學最新報告指出，德州房屋價格越來越高與外州人無關。黑線為總人口數，紅線為房價。（NBC）

加州佬和紐約客 不必再為德州房價高漲揹黑鍋

2022-03-18 19:51
波茲曼黃石國際機場在推特貼出克魯茲與櫃枱交涉過程。 (Reddit／Chron.com)

參議員克魯茲赴華府大法官提名聽證前 欲強行登機被拒

2022-03-22 17:46
德州西部15日夜發生的九死兩重傷慘烈車禍，肇事的小貨車(見圖)是一名13歲兒童駕駛。(美聯社)

德州西南大學9死車禍 13歲兒童駕駛逆向行車闖大禍

2022-03-17 21:42
中州高等教育委員會核准賓州六所州立大學申請併為兩校的合併案。圖為其中一所大學為愛丁堡大學。(CBS匹茲堡電視台截圖)

賓州史上最大規模併校案 6大學將合併成2所

2022-03-18 11:11
油價不斷上漲，一般民眾經濟壓力也增大。(特派員黃惠玲／攝影)

你加油 我出錢 芝百萬富翁捐款 10加油站明免費加油

2022-03-16 13:38

超人氣

更多 >
東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好

東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好
退休機師評東航墜機 周星馳罕見發聲怒批「冷血」

退休機師評東航墜機 周星馳罕見發聲怒批「冷血」
分析師：房市初現崩盤 夏末恐挫25%

分析師：房市初現崩盤 夏末恐挫25%
空管各機組接力呼喚 東航錄音曝光：收到請回答

空管各機組接力呼喚 東航錄音曝光：收到請回答
會計師：現金流水多 國稅局查帳機率高

會計師：現金流水多 國稅局查帳機率高