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味全 百味齊全 產品銷售遍美加及中南美洲

本報芝加哥訊

美國味全公司是一家在美生産中式冷凍食品、和進口傳統華人食品的公司，品牌產品多達上千，銷售網遍及美國、加拿大及中南美洲。

美國味全設有兩個工廠，六個負責銷售配送的分公司。其兩個工廠，一是位於加州洛杉磯地區的八萬多呎廠房，第二個廠座落在田納西州納什維爾地區(Nashville)的十四萬多呎廠房。負責銷售配送的六個分公司，分別位於洛杉磯、舊金山、休士頓、亞特蘭大、芝加哥和紐澤西，各自具備3萬多到10萬多呎不等的倉儲規模。

秉持五十年來對食品的熱忱及對品質的堅持，美國味全堅持傳統再創新，藉由不斷投入之專業與技術，生產優質的傳統美食。安全的産品、優良的品質、風味的傳承、和工藝的創新，是美國味全食品公司一直堅持與追求的四個目標。

在食品安全方面，美國味全秉持維護消費者利益為信念，從源頭把關，嚴守食品法規，日常生産作業有USDA / FDA / Health Department(美國農業部駐廠，食品藥物管理局及縣市衛生單位)的監督。在原材料採購方面，所有在美國生產製造所需原料，都要求供應商提供標準保證函以及詳細的產品規格書。美國味全依據聯邦政府的規範，製定並嚴格執行相關的食品安全維護計劃，來確保整個生產過程的安全。

在傳承傳統方面，美國味全在美國生產的產品包括水餃（見圖）、煎餃、鍋貼、肉包、餛飩、小籠湯包、春捲皮、木須皮等幾十個品項。同時，美國味全的進口部通過實地考察、質量把控，帶來了數百種來自不同國家不同地域各具特色的產品。

在開拓創新方面，美國味全在傳承中華傳統美食的基礎上，不忘與時俱進，推陳出新，切合當下美國中餐流行趨勢，開發XO、是拉差辣味系列、四川麻辣系列等辣味產品。同時，美國味全也開發出全天然系列、有機系列等綠色食品，以滿足不同消費者多樣性需求。

美國味全在美國生產的產品包括煎餃，味道一流。
美國味全在美國生產的產品包括煎餃，味道一流。
美國味全公司品牌產品多達上千，銷售網遍及美國、加拿大及中南美洲。
美國味全公司品牌產品多達上千，銷售網遍及美國、加拿大及中南美洲。
位於加州洛杉磯味全總公司。
位於加州洛杉磯味全總公司。

洛杉磯 美食 加州

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