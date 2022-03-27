美亞健康協會提供多項社會福利計劃申請服務

美亞健康協會提供多項社區健保服務。

位於芝加哥唐人街、橋港區及西郊奧羅拉市的美亞健康協會近日提供多項福利 計劃申請服務。特別是50歲或以上的長者，您或您的家人需要幫助申請以下任何福利計劃嗎？美亞健康提供的服務項目涵蓋了：白卡（Medicaid）、紅藍卡 （Medicare）、紅藍卡月費減免（Medicare Saving Program）、糧食券（SNAP）、社安輔助金（SSI）、社安殘疾保險（SSDI）、奧巴馬醫保（Marketplace Insurance）、低收入家庭能源補助（LIHEAP-DVP，目前僅有一次性補助）。歡迎有需要的民眾請聯繫美亞健康協會預約。電話：（312）225-8659，（312）225-8708，地址：230 Cermak Rd, 二樓，Chicago, IL 60616。辦公時間：周一至周五，早上9點至下午5點。

此外，美亞健康協會偕同精英職業學校、廣州協會在4月5日（星期二）從上午9時30分至下午12時30分，提供免費的「真愛自己、擁有健康」的按摩與減壓服務與咨訊。需要者必須在4月2日之前撥電到630-664-7885（容先生）預約登記。

美亞健康協會（MAHA）是一家成立於2003年的非營利性組織，宗旨是減少大芝加哥地區接受醫療服務不足的亞裔 人群的健康差距，所有相關服務都基於亞裔文化和語言特色。服務包括社區健康教育，健康篩查、免疫與護理，心理健康咨詢以及健康研究和政策倡導等。為了履行我們的使命，美亞健康協會與社區組織、醫療提供者、學術機構、政府公共健康部門和志願者等都有合作。美亞網址：https://maha-us.org。