美亞健康協會提供多項社會福利計劃申請服務
位於芝加哥唐人街、橋港區及西郊奧羅拉市的美亞健康協會近日提供多項福利計劃申請服務。特別是50歲或以上的長者，您或您的家人需要幫助申請以下任何福利計劃嗎？美亞健康提供的服務項目涵蓋了：白卡（Medicaid）、紅藍卡（Medicare）、紅藍卡月費減免（Medicare Saving Program）、糧食券（SNAP）、社安輔助金（SSI）、社安殘疾保險（SSDI）、奧巴馬醫保（Marketplace Insurance）、低收入家庭能源補助（LIHEAP-DVP，目前僅有一次性補助）。歡迎有需要的民眾請聯繫美亞健康協會預約。電話：（312）225-8659，（312）225-8708，地址：230 Cermak Rd, 二樓，Chicago, IL 60616。辦公時間：周一至周五，早上9點至下午5點。
此外，美亞健康協會偕同精英職業學校、廣州協會在4月5日（星期二）從上午9時30分至下午12時30分，提供免費的「真愛自己、擁有健康」的按摩與減壓服務與咨訊。需要者必須在4月2日之前撥電到630-664-7885（容先生）預約登記。
美亞健康協會（MAHA）是一家成立於2003年的非營利性組織，宗旨是減少大芝加哥地區接受醫療服務不足的亞裔人群的健康差距，所有相關服務都基於亞裔文化和語言特色。服務包括社區健康教育，健康篩查、免疫與護理，心理健康咨詢以及健康研究和政策倡導等。為了履行我們的使命，美亞健康協會與社區組織、醫療提供者、學術機構、政府公共健康部門和志願者等都有合作。美亞網址：https://maha-us.org。
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