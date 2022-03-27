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ADS馬田電腦 McPOS 餐館系統 最新、最穩定的餐館行業產品及最優質的售后服務

本報芝加哥訊
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ADS馬田電腦公司是一家專注技術與服務的公司，McPOS餐館系統，始於1998年由Microsoft認證工程師及餐館資深團隊共同研發！McPOS就是一系列最新、最穩定的餐館行業產品及最優質的售后服務！提供餐館電腦一站服務，包括電腦點餐/平板點餐/網上訂餐/掃碼點餐/手機APP點餐/自助點餐機/送餐機器人/餐館自助排隊/監控保安 Camera/美容院指甲鋪系統/禮品卡系統/網上商城等。

此外，該公司擁有二十多年的餐館電腦經驗，提供手機點餐/網上點餐/信用卡過帳/遠程保安監控系統/網站設計/餐館保險等一條龍服務。ADS信用卡公司提供直銷商服務，商家無需再支付任何信用卡刷卡手續費，還數千家客戶優質的體驗，芝加哥唐人街多產品示范餐館：sushi plus。

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