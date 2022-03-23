謝孝真「餃子與麻將」 芝美洲華裔博物館開展

美洲華裔博物館館長劉振斌(由左至右)、策展人李煥庭、藝術家謝孝真、展覽委員會主委梅素蘭、博物館董事會副主席詹倩清。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 美洲華裔博物館 由摩拉爾製作(Molar Productions)李煥庭策畫的「焦點系列」展覽，即日起推出第一波「謝孝真個展：麻將與餃子」， 謝孝真說，她希望藉由裝置藝術與創作，與父母的文化保持聯繫。

謝孝真「餃子與麻將」即日起在美洲華裔博物館開展。(特派員黃惠玲／攝影)

謝孝真個展日前在芝城華埠的美洲華裔博物館舉行開幕式，展覽委員會主任委員梅素蘭表示，這次很高興能與李煥庭合作推出系列展示，也期待能夠以此增強博物館和社區的互動，並進一步推廣有才華和創造力的華裔藝術家。

「焦點系列」策展人李煥庭說，該項目旨在展示本地新一代和中生代華裔藝術家近期和過去的作品，並聚焦和反思當代視覺文化的關係。李煥庭也向博物館館長劉振斌、董事會副主席詹倩清以及全體工作人員致謝。

李煥庭為一名多媒體藝術家、獨立策展人和創作者，畢業於芝加哥伊利諾伊州大學藝術系，芝加哥藝術學院藝術碩士。他並在芝加哥藝術學院和哥倫比亞學院教授藝術史、理論和批判以及當代藝術實踐課程。

他的藝術作品包括雕塑、影像、裝置及繪畫，他並以此將亞裔的經歷「重塑」為具有「東方特質」的多媒體物件和圖像，並陸續在本地、國內和國際展出。

謝孝真的作品包括照片、影像與設計結合。(特派員黃惠玲／攝影)

在麻州白人小鎮長大的謝孝真本身不會講中文，但她卻記得父母早年離鄉別井，但卻保持對於華人傳統文化的重視，她希望藉著創作，與爸媽那一代她從未了解過的文化保持聯繫。

謝孝真的創作過程涉及寫作、對文字的運用、雕塑和陶瓷構成、影像以及表演。她畢業於漢密爾頓學院(Hamilton College)，之後也取得芝加哥藝術學院藝術碩士。

即日起到4月29日展出的謝孝真作品，包括大型陶瓷餃子、中國古代人使用的陶瓷枕頭，還有陶瓷製成的大型麻將與她在工作室敲破麻將的影片等，創意十足。芝美洲華裔博物館地址：238 W 23rd St. Chicago，詳細開展時間，可查詢官網：ccamuseum.org。