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芝公校提早開學 新學年8月22日上課

特派員黃惠玲／芝加哥報導

芝加哥教育委員會(Chicago Board of Education)21日提案，芝加哥公立學校今年秋天開始的新學年，開學日為8月22日，如果順利通過表決，這將是芝公校10年來最早開學日。

芝加哥公立學校(CPS)表示，由於新冠疫情打亂本學年的教學進度，因此規畫新的秋季學期預定提早開學，之後並由教委會提出了8月22日或8月29日兩個開學日期，向家長徵求意見並進行網路票選。

CPS所以建議提早開學，是考慮藉此提供額外的教學時間給高中生，讓過去將近一年都未返校的高中學生，有更多時間準備明年春季的SAT、PSAT、AP 和IB等重要考試。芝公校多年來一直將新學年開學日，訂在9月勞工節過後。

CPS曾在2013-2014學年度時，於8月份就提前開學，但是由於第一周的出席率差，隔年又恢復9月初才開學。

包括庫克郡至少24個學區，以及杜佩琪郡(DuPage)、肯恩郡(Kane)、湖郡(Lake)和威爾郡(Will)等地的10多個學區，過去一直比CPS提前三周開學。

芝城Ravenswood小學的家長涂賓(Fran Tobin)說，疫情期間縮短暑假天數是錯誤的作法，CPS應該與社區、教師舉行討論，而不是單方面僅提出比往年提早開學的日期供家長選擇。

CPS對此回應，公校是在將近200位校長的建議指導下，才訂出新學年的行事曆，且為了徵求家長意見，CPS也在官網列出開學日提早或保持原樣的利弊比較表。

其中8月22日開學的提案，是受到郊區公校以及大學行事曆的啟發，這些學校要求職員需從8月10日開始上班，教師則從8月15日起工作，學生預計在年底12月的兩周寒假開始前，完成新學年的第一學期課程，而第二學期課程預計在6月7日結束。

而8月29日開學的提案，則學生會在寒假結束後的1月份，才完成第一學期，第二學期的課程則將在6月14日告一段落。

CPS公開徵求家長票選上述日期所獲得的支持票數十分接近，不過，考慮行政人員多達69％傾向提早開學，且校長、輔導人員、教練也有58%選擇提早開學， 加上將近56％的學生支持提早開學，CPS最終決定做出8月22日開學的提案。

公校 芝加哥 疫情

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