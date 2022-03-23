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接種率高仍爆感染 芝康利小學恢復口罩令

特派員黃惠玲／芝加哥報導
康利小學的完全接種率高達84％。(康利官方推特)
康利小學的完全接種率高達84％。(康利官方推特)

芝加哥公立學校系統(CPS)上周才開始放寬校園口罩令，僅七天時間，芝城北區的康利小學(Coonley Elementary School)出現新冠確診病例激增情形，因此不得不重新規定該校的六個班級必須恢復實施強制戴口罩。康利小學的部分家長與學區委員，都對此決定表示認可。

康利小學家長查稜德(Renae Challender)說，這是一件好事，「我們家一直對新冠存有防範意識」。該校學區委員林奇(John Lynch)說，如果出現確診病例，且曾與學生、教師或行政人員有過密切接觸，保持謹慎是對的作法。

根據CPS紀錄，該校從3月初至今，已經有40宗染疫病例，目前則有13名學生仍在家隔離，康利小學的疫苗接種率在芝加哥公校中名列前茅，全校完全接種率高達84%，此外，有五成學生都參加每周定期檢測；林奇說，該校的學生接受檢測的頻率，比其他學校都還高。

一直反對CPS放寬口罩強制令的芝加哥教師工會(CTU)表示，康利的情況，證實目前芝城還沒有擺脫新冠肺炎的感染，個別學校仍存在不少病例，他主張戴口罩是應對疫情的適當對策。

查稜德表示，她比較擔心的是新冠變異的亞種(BA.2)將繼續擴大確診人數，「現在全面摘下口罩還為時過早，因為亞種的傳染性更大」。

口罩 芝加哥 檢測

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