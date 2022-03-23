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芝賭場提案3地點入圍 78區也在內

特派員黃惠玲／芝加哥報導
入圍芝城賭場的三處地點示意圖，由左至右為硬石芝加哥、瑞維斯78賭場、巴利論壇報印刷中心賭場。(官網截圖)
入圍芝城賭場的三處地點示意圖，由左至右為硬石芝加哥、瑞維斯78賭場、巴利論壇報印刷中心賭場。(官網截圖)

芝加哥市長辦公室22日公布競標芝市賭場提案的入圍名單，包括緊鄰華埠的「瑞維斯78區賭場」(Rivers 78 Chicago)、靠近士兵球場(Solider Field)的硬石芝加哥賭場(Hard Rock Chicago)，以及巴利的論壇報印刷中心賭場(Bally's Tribune)等三處進入決選。市府將在4月5日到7日舉行社區會議，與三預定地附近居民進行討論。

其他提出方案，但已經排除名單的，則有鄰近芝加哥麥克米克展覽中心的賭場預定地點，包括31街夾湖濱大道間的「麥克米克展覽中心卡車調度場」(McCormick Place Truck Marshaling Yard)、麥克米克展覽中心湖畔展廳(Lakeside Center)。

入圍的三家賭場預定地的地點與初步方案如下：

●「芝加哥論壇報出版中心」 (Chicago Tribune Publishing Center)賭場，由巴利公司(Bally's corporation)主導，地點在好斯提特街(Halted St.)夾芝加哥大道(Chicago Ave.)投資18億興建，賭場將包括3400台吃角子老虎機、173張賭桌，還有500個房間的旅館，六個餐廳及美食廣場，三家酒吧，以及可容納3000人的表演廳。

●硬石芝加哥賭場：由「硬石國際」(Hard Rock International)管理經營，預計投資17億元，此賭場預定要蓋在士兵球場附近的「One Central」開發案土地上，但該案根本未通過州府核可，並先獲得州府數十億經費補助，依照硬石提出的草案，賭場將設有3000座吃角子老虎機、166張賭桌，500個旅館房間，八間餐館、咖啡廳，六間酒吧，以及可容納3500名觀眾的表演中心。

●瑞維斯78博彩(Rivers 78 Gaming)：預定20億在緊鄰華埠北邊新開發的78區興建賭場，並由羅許街博彩公司經營管理。賭場將有2600台吃角子老虎機，190張賭桌，300間客房的酒店，八家餐廳、咖啡店與美食廣場，五家酒吧與俱樂部，以及河畔表演廳以及河景觀望陽台。

針對以上三處入圍的預定地，市府將在4月5日晚6到8時，於市區的華盛頓圖書館(Harold Washington Library, 400 S. State St.)舉行硬石賭場社區會議；論壇報印刷中心的巴利賭場，則在4月6日晚6到8時，在該印刷中心(Tribune Publishing Plant, 700 W. Chicago) 舉辦社區會；78區賭場的社區會議將在4月7日晚6到8時，於Isadore and Sadie Dorin Forum(725 W. Roosevelt Rd.)推出。

芝加哥 入圍 華埠

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