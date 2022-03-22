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芝府青少年暑期打工開放申請 時薪15元

特派員黃惠玲／芝加哥報導

芝加哥市府宣布，即日起開始接受「芝加哥暑期」(One Summer Chicago)的打工機會申請，凡年滿14歲到24歲的芝加哥市民，均可提出科技、醫療照顧、媒體等工作領域的暑假工讀申請，且每小時時薪將有15元。

市府表示，為了讓青少年與青年有成功未來，市府與坊間機構、組織、公司企業合作，提供豐富的打工機會給放暑假的學生申請，大部分的崗位每周平均有20到25小時的工作時間。

目前參與這項計畫的單位，包括芝加哥家庭與支援服務局、芝加哥房屋局、芝加哥公園管理局、芝加哥公共圖書館、芝加哥市立大學、庫克郡森林保護局、課後輔導項目(After School Matters)等，工作地點有的在辦公室，有的則在戶外空間。

申請資格：必須為芝加哥市民，年齡在14到24歲間，不到18歲者必須獲得監護人同意，符合上述條件後，可上網填寫申請表。

市府指出，大部分的暑期工讀的職位，主要提供給16到24歲為主，但芝加哥房屋局將保留部分職位給13到15歲的青少年；課後輔導項目也將有部分工作專門開放給14到15歲的青少年申請。

經錄取後，這些暑期工作的起迄時間，將從7月5日起一直到8月12日為止。有意申請者，即日起到6月10日間，可上網申請，網址：www.onesummerchicago.org。

芝加哥 庫克 圖書館

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