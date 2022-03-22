芝2大機場 積極準備迎接疫後旅遊潮

迎接即將到來的旅客，芝加哥歐海爾以及中途機場，積極行銷芝城景點。(芝市長辦公室提供)

迎接疫情後春季、夏季的旅遊人潮，芝加哥 歐海爾國際機場 與中途機場均做好最佳準備，芝加哥市市長萊特福特與芝加哥航管局21日宣布，即日起延長歐海爾機場的航站輕軌行車時間，並在該機場設立多座24小時食物販售機，此外，於機場大規模介紹芝城 景點。此外，還推出可查詢兩大機場航班實際起降時間的網站，讓旅客掌握出行即時資訊。

歐海爾機場增設多個24小時的食物自動販賣機。(芝市長辦公室提供)

統計顯示，歐海爾機場12月份旅客比前年同期增加124%，中途機場旅客也在12月成長了56.9%，加上春假、暑假陸續到來，兩機場已經準備好迎來更多的人潮。

航管局特別提醒，根據TSA的規定，至少在4月18日為止，所有旅客在機場與飛機上，都仍然強制要求戴口罩；此外，預期機場安檢將出現人潮，旅客前往機場應盡量提早出發。

萊特福特在發布會中表示，不論是到芝加哥旅遊、處理商務或回家的民眾，都是歐海爾與中途機場改善顧客體驗的目標，她說，透過最新「芝加哥組成元素」(What We're Made of)的推廣活動，希望讓大家在抵達芝城的第一時間，就可以對城市風貌、特色有初步了解。

迎接旅遊旺季，芝加哥將在歐海爾、中途兩大機場，推出芝城景點介紹，首波聚焦26個公共湖灘。(芝市長辦公室提供)

負責於機場行銷芝城的公司「FCB芝加哥」指出，首波將專攻行銷「沒有沙魚的26處公共湖灘」，接下來將陸續推出博物館、芝加哥熱狗美食等的介紹，旅客會在機場的大電視、橫幅以及各種螢幕上，看到這些芝城景點的信息。

其他還包括中途機場手機點餐的網站：GoEatMDW.com，以及可隨時查詢兩大機場班機起降即時信息的網站：https://tinyurl.com/265smhtu。

運行於歐海爾機場第一、二、三、五航站以及機場停車場間的輕軌，即日起也將延長行車時間，新的行車時間為每天清晨5時到晚間10時30分。

有鑑於機場餐廳營業時間有限，為便利旅客，歐海爾推出多座24小時營業的食物販賣機。