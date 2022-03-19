芝富豪再捐百萬 免費加油24日擴大舉辦

芝加哥富豪威爾森18日宣布再捐100萬，作為下周四推出庫克郡免費加油經費。(特派員黃惠玲╱攝影)

芝加哥百萬富翁威爾森(Willie Wilson)17日推出的芝城 免費加油活動，引起熱烈迴響，他18日宣布，為協助更多民眾度過高油價 危機，他決定再掏腰包100萬元，於下周四(24日)在庫克郡50處加油站 讓大家免費加油，每位參與者最多可加價值50元的汽油。

參加17日芝加哥免費加油活動的10處加油站，從凌晨2時就有人開車前往排隊，到上午10時左右，每個加油站都出現排隊車龍，部分民眾更等候了好幾個小時才加到免費油。

威爾森說，芝城油價漲到14年來新高點，許多民眾都承受巨大經濟壓力，他希望協助大家渡過難關，威爾森17日一早就在7201 N. Clark的Amoco加油站現身，該加油站從凌晨開始就已經有車子到場排隊。

史考特(Tyensha Scott)當天早上5時就到28街夾Kedzie Ave.的Mobil加油站排隊，他說，非常感謝威爾森的善心，雖然要排隊等待，但省了一次加油錢「很值得」。

由於芝城免費加油反應熱烈，威爾森決定惠及更多民眾，24日在庫克郡50處加油站擴大舉辦免費加油，同樣在當天先到先加，每人最多可加到50元汽油，不過，詳細的50處加油站名單還未公布。

威爾森說，參與活動的加油站將配合降低油價，讓更多人可以獲得優惠。

威爾森還透露，在庫克郡的免費加油活動之後，他可能還會再舉辦一到兩次的類似活動。