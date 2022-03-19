華社舉薦 3華裔任11區區長機率或提高

哈維爾在芝公校擔任行政人員，同時也是華人基督聯合會的執事。(Sola Network官網截圖)

芝加哥 市長萊特福特預計下周三(23日)將宣布接任11區區長職位的人選，在芝加哥即將出現首個亞裔 多數選區下，由亞裔擔當該區區長的呼聲也逐漸升高，而多個華裔 社區代表透過評估，分別向芝市長辦公室舉薦了華裔李慧華(Nicole Lee)、曾偉民(Donald Don)以及母親為華人的哈維爾(Christopher Havier)，促使這三人出線機率可能隨之增加。

芝加哥太陽報指出，27位申請11區區長職位的區民，有八位與執法部門有一定關係，還有五人之前曾競選過公職但沒有成功，從簡歷資料來看，還有幾名申請人目前沒有工作。而這些申請者中至少七位有亞裔背景，其中五人為華裔移民，另有一名來自菲律賓裔與華裔家庭，還有一位為柬埔寨裔。

由於11區居民中亞裔超過四成，其中主要為華人，因此華裔社區企盼由華人出任該區區長，市長辦公室在11區區長甄選選委員會開始工作之前，就已收到華裔社區舉薦的三名華裔人選，包括李慧華為聯合航空公司高管、曾偉民是芝加哥消防隊員，哈維爾為芝加哥公校行政人員，同時也是華人基督教聯合會的執事。

太陽報特別提到，李慧華為前芝加哥市戴利市長的幕僚長李雙振的女兒，而李雙振後來曾因從華埠非營利機構竊取數千元私用而遭聯邦控罪，由於前11區區長唐信是因貪腐下台，屆時萊特福特或許也會將此列入考慮因素。

不過，華社許多人都頗為認同李慧華的資歷，她多年來積極參與社區活動，也擔任過當地學校理事會主席。

其他還有三名申請者與唐信有關聯，其中麥克布魯姆(Denise McBroom)為唐信辦公室的前幕僚長，此外還有兩人承認與唐信舅舅、庫克郡委員會委員戴利(John P. Daley)所領導的第11區民主黨組織有聯繫，分別是芝加哥公園管理局的社區事務聯絡員陳華德(Wade Chen)，以及男孩與女孩俱樂部(Neighborhood Boys and Girls Club)的執行董事薩多夫斯基(Jeffrey Sadowski)。

儘管萊特福特一直與戴利家族保持友好的工作關係，但鑑於目前情況，她似乎不太可能再選出與唐信家族相關的人選。