我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏軍反擊轟炸俄軍團指揮所 傳指揮官及多名將軍陣亡

喜劇泰斗顧寶明心肺衰竭逝世 享壽71歲

華社舉薦 3華裔任11區區長機率或提高

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
哈維爾在芝公校擔任行政人員，同時也是華人基督聯合會的執事。(Sola Network官網截圖)
哈維爾在芝公校擔任行政人員，同時也是華人基督聯合會的執事。(Sola Network官網截圖)

芝加哥市長萊特福特預計下周三(23日)將宣布接任11區區長職位的人選，在芝加哥即將出現首個亞裔多數選區下，由亞裔擔當該區區長的呼聲也逐漸升高，而多個華裔社區代表透過評估，分別向芝市長辦公室舉薦了華裔李慧華(Nicole Lee)、曾偉民(Donald Don)以及母親為華人的哈維爾(Christopher Havier)，促使這三人出線機率可能隨之增加。

芝加哥太陽報指出，27位申請11區區長職位的區民，有八位與執法部門有一定關係，還有五人之前曾競選過公職但沒有成功，從簡歷資料來看，還有幾名申請人目前沒有工作。而這些申請者中至少七位有亞裔背景，其中五人為華裔移民，另有一名來自菲律賓裔與華裔家庭，還有一位為柬埔寨裔。

由於11區居民中亞裔超過四成，其中主要為華人，因此華裔社區企盼由華人出任該區區長，市長辦公室在11區區長甄選選委員會開始工作之前，就已收到華裔社區舉薦的三名華裔人選，包括李慧華為聯合航空公司高管、曾偉民是芝加哥消防隊員，哈維爾為芝加哥公校行政人員，同時也是華人基督教聯合會的執事。

太陽報特別提到，李慧華為前芝加哥市戴利市長的幕僚長李雙振的女兒，而李雙振後來曾因從華埠非營利機構竊取數千元私用而遭聯邦控罪，由於前11區區長唐信是因貪腐下台，屆時萊特福特或許也會將此列入考慮因素。

不過，華社許多人都頗為認同李慧華的資歷，她多年來積極參與社區活動，也擔任過當地學校理事會主席。

其他還有三名申請者與唐信有關聯，其中麥克布魯姆(Denise McBroom)為唐信辦公室的前幕僚長，此外還有兩人承認與唐信舅舅、庫克郡委員會委員戴利(John P. Daley)所領導的第11區民主黨組織有聯繫，分別是芝加哥公園管理局的社區事務聯絡員陳華德(Wade Chen)，以及男孩與女孩俱樂部(Neighborhood Boys and Girls Club)的執行董事薩多夫斯基(Jeffrey Sadowski)。

儘管萊特福特一直與戴利家族保持友好的工作關係，但鑑於目前情況，她似乎不太可能再選出與唐信家族相關的人選。

李慧華目前在聯合航空擔任高管。(李慧華推特)
李慧華目前在聯合航空擔任高管。(李慧華推特)
曾偉民現為芝加哥消防隊員。(曾偉民提供)
曾偉民現為芝加哥消防隊員。(曾偉民提供)

華裔 芝加哥 亞裔

上一則

職場槍響 休士頓26歲男子涉殺上司

下一則

派國民兵守私人莊園 德州州長挨轟

延伸閱讀

接任芝加哥11區區長27人申請 含5華裔

接任芝加哥11區區長27人申請 含5華裔
誰能接任芝加哥11區區長？ 27人申請 5華裔角逐

誰能接任芝加哥11區區長？ 27人申請 5華裔角逐

芝捷運犯罪飆 CTA派雙倍保安巡邏

芝捷運犯罪飆 CTA派雙倍保安巡邏
制裁俄羅斯 芝終止與莫斯科姊妹市關係

制裁俄羅斯 芝終止與莫斯科姊妹市關係
每月發500元 芝加哥保障基本收入即起可申請

每月發500元 芝加哥保障基本收入即起可申請

想當11區區長 即日起到3/11開放報名

想當11區區長 即日起到3/11開放報名

熱門新聞

竊賊車未靠近加油槍，加油站業主根本不知道竊賊正在偷油。(KPRC／加油站監控)

休士頓加油站 白天被偷1500加侖柴油

2022-03-15 17:51
圖：pixabay

全美稅金最低州 佛羅里達、田納西列前5

2022-03-11 12:54
聯邦調查局呼籲受害人指認兒童色情犯罪。(示意圖，FBI網頁)

10歲童iPad前寬衣 母舉報FBI逮德州作案十年色情犯

2022-03-14 18:52
德州一項行政命令對變性家庭不友善，達拉斯一名母親打算在女兒搬到她認為安全的州。(GoFundMe網頁)

「她」六歲 母女正打算離開德州到其他「安全」州

2022-03-15 19:08
德州農工大學最新報告指出，德州房屋價格越來越高與外州人無關。黑線為總人口數，紅線為房價。（NBC）

加州佬和紐約客 不必再為德州房價高漲揹黑鍋

2022-03-18 19:51
伊州花園草原市一處民宅發生大火，導致六名子女中的五名不幸葬身火窟。(gofundme)

無情大火吞噬民宅 伊州5兄妹葬身火窟

2022-03-14 13:31

超人氣

更多 >
中官媒：習近平指中國反對戰爭 拜登提三不一無二願

中官媒：習近平指中國反對戰爭 拜登提三不一無二願
白宮：拜登明告習近平 援助俄羅斯會有什麼下場

白宮：拜登明告習近平 援助俄羅斯會有什麼下場
英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰

英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰
霧濃踩了煞車 135輛車追撞 密州連環大車禍6死

霧濃踩了煞車 135輛車追撞 密州連環大車禍6死
最新變種在歐洲崛起 佛奇：全美恐再見確診數上升

最新變種在歐洲崛起 佛奇：全美恐再見確診數上升