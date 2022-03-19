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臉書隱私權賠償金 60天內可望發給伊州民

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
臉書的人臉辨識功能，違反伊州生物識別資訊隱私法。(pixabay)
臉書的人臉辨識功能，違反伊州生物識別資訊隱私法。(pixabay)

苦等臉書賠償金的伊利諾州州民，應該很快就可以收到397元支票了。高達6.5億元的臉書隱私和解協議批准一年多後，17日在夏威夷第九巡迴上訴法院發布了最新裁決，支持該項和解，這也意味著，延宕多時的賠償金，終於可望短期內寄發給伊州160萬名臉書用戶。

根據七年前對臉書首先提供違法隱私法控訴的芝加哥律師埃德爾森(Jay Edelson)表示，除非進一步上訴，否則這筆錢將在60天內，發給伊州參與申請賠償且符合資格的臉書用戶。

2021年2月，加州一名聯邦法官批准了埃德爾森提出的6.5億和解協議，然而伊州兩居民佛蘭克弗德(Dawn Frankfother)及佛拉納根(Cathy Flanagan)對該賠償案提出上訴，導致整個支付計畫被推遲執行，這兩人主要在訴訟中，反對向原告律師支付9750萬元的費用，也反對向列名原告者提供5000元的紅利獎金。

夏威夷上訴法院上月聽取了雙方辯論，法官於17日裁定，「地方法院未濫用自由裁量權而授與律師費及獎金」。

埃德爾森代表庫克郡居民黎卡塔(Carlo Licata)於2015年4月提告臉書，該訴訟主要控訴臉書推出的臉部辨識功能，可在照片中標示人名，此舉違反伊州生物識別資訊隱私法案(Illinois Biometrics Information Privacy Act)，伊州也是全美對生物識別資訊保護最嚴密的州別，該法並允許民眾針對違法者提出法律訴訟。

伊州約有700萬名臉書用戶在2011年6月7日以後，曾使用或儲存過臉部辨識功能，要符合賠償條件，還必須於過去九年至少住在伊州六個月，逾五分之一的伊州臉書用戶提交了索賠申請。

除去律師費及相關費用，估計每位符合資格的申請者，可以拿到397元的賠償金。

臉書在去年11月宣布，關閉臉部識別系統，原因是對該技術廣泛使用引起越來越多的擔憂，臉書表示，計畫刪除所儲存的10億多個面部識別模版，換句話說，自動辨識照片、影片人臉的功能將不再存在。

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