芝衛生局：接種疫苗可防Omicron亞種病毒

接種疫苗可有效防範感染Omicron亞種病毒。(芝加哥市長辦公室)

聯邦疾病防治中心(CDC)指出，新冠Omicron 變種病毒的亞種病毒BA.2目前在東岸快速傳播，芝城民眾是否該擔心新一波高峰？芝加哥衛生局醫療主任吉奈(Isaac Ghinai)說，BA.2的感染增速不會像Omicron那麼令人擔憂，因初步數據顯示，接種新冠疫苗 與補強針，對BA.2病例具防範效用。

吉奈說，「並不是說不會發生變化，尤其是芝加哥疫情 近日接近歷史低點，BA.2仍將帶來影響，但不會跟Delta、Omicro一樣。」

他表示，BA.2受到密切關注，是因為它比Omicron的最初變種BA.1更容易傳播，但這兩者間的差異，要比Delta與Omicron間的差異小很多，此外，研究表明，至少在短期內，新冠疫苗對亞種可以發揮90％的保護作用。他解釋，假使施打疫苗，但仍感染過OmicronBA.1者，不太容易感染BA.2。

西北醫學病原體基因組學及微生物進化中心指出，伊州早在今年1月18日，就在芝加哥檢測到一居民感染了亞種病毒，根據CDC的數據，由中西部不同監測指標顯示，BA.2的病例每七天增加一倍。

基於新變種的傳染速度，一些專家主張下一波感染高峰可能最早會在5月份出現。

吉奈說，公衛官員已預估會出現更多的變種感染病例，但目前還無法清楚這些變異是否會比以前的菌株更嚴重。

他表示，病毒傳染嚴重程度，主要取決於大家的防疫，「就像Omircron造成的死亡與重症，不如上一波疫情，最大的原因就是人們接種了疫苗，或不少人已經有過感染，這些族群在某種程度上都已具免疫力。」

至於中國、韓國與其他國家近期出現確診飆升的情形，芝衛生局局長亞瓦迪表示，中國、澳大利亞等目前出現疫情高峰的許多國家，很大程度都是採取「清零」的措施防疫，而不論BA.1或BA.2的傳染性都非常高，要達到清零是不可能的。

她說，很重要的是許多病例猛增的國家，並沒有出現非常嚴重的住院、重症，因為這些國家已經高度接種疫苗，亞瓦迪說，「我們的疫苗接種率不像其他國家那麼高，才是讓人比較擔心的。」