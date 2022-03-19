杰克兄弟預制菜品鑒會【波士頓站】高光謝幕 Seafood Show全場齊贊預制菜！地道中國味 Claire 食在方便

杰克兄弟品牌“地道中國味”預制菜。

3月13日，“杰克兄弟·北美108預制菜品鑒會”第四站走向 Boston Seafood Show，與全球60個國家，上千家大型海產企業同台亮相。秉持“地道中國味”理念，杰克兄弟品牌創新推出的108款預制菜產品，匯集“方便自由，健康實惠”的品類特點，極具差異化和普適性，引發參會各方矚目。

本次參展，杰克兄弟提供了直觀和多維的菜品展示、不間斷的美食 烹飪，將預制菜方便自由等優勢展現的淋漓盡致，顛覆了大眾對中餐的傳統認知。吸引眾多超市、餐廳、電商、外賣，以及批銷流通等渠道代表，以及行業協會大咖的拜訪，美食品鑒，洽談交流，意項訂單……在三天的黃金會期里，杰克兄弟展區門庭若市，好不熱鬧！

此前，“杰克兄弟·北美108預制菜品鑒會”已分別於亞特蘭大 、洛杉磯、紐約連辦三場，吸引近千名政商精英出席，“預制大菜，秒變大廚”持續成為大眾熱議話題。無論是產品線，市場渠道，品牌影響，杰克兄弟都已當之無愧的成為“北美預制菜第一品牌”。

“杰克兄弟·北美108預制菜品鑒會”活動創辦人，杰克兄弟品牌創始人Jack Hwang表示：這三天會期里，我和團隊都非常的興奮，因眾多行業大咖和朋友們的光臨，紛紛表達對杰克兄弟品牌和預制菜產品的認可和點贊，在此我非常感謝大家。相比前三站預制菜品鑒會，我們這次Boston Seafood Show，准備的很務實，也足夠誠意，通過與眾多參展企業和合作伙伴，如大華99、新亞洲、大中華、百佳、南大門等超市，以及新客戶的拜訪交流，收獲頗豐，會后也將持續跟進大家的需求，一起優勢互補，共創雙贏！

美中餐飲業聯合會主席，老四川餐飲集團創始人胡曉軍先生表示，應杰克兄弟品牌邀約，這是第一次來到 Boston Seafood Show，感受很震撼。相比近千家海鮮食材企業，杰克兄弟的預制菜產品，非常的獨樹一幟，也因此，杰克兄弟的展台如我所見的被人潮擠的水泄不通，這足以說明，好產品總是讓人艷羨的。除了紅糖餈粑、松鼠魚，我尤其感興趣的是杰克兄弟品牌的鮑魚產品。美中餐飲業聯合會鼎力支持杰克兄弟品牌，也將推荐更多餐飲同行，打破傳統經營思維，擁抱預制菜品類，獲得發展和收益。

波士頓福建總商會會長謝峰先生、美國聯豐集團董事長、美中餐飲業聯合會名譽主席倪舉凌先生都表達了對杰克兄弟品牌的贊賞，他們認為傳統中餐必須創新經營思路，降低成本，提高效率，這是持續經營和發展的重要方向。而杰克兄弟預制菜一如既往，讓人感受到驚艷，無論是賣相，還是口感，并不輸於高檔餐廳菜品，關鍵是還足夠方便和實惠，而且非常的標准化，希望更多的本地餐飲關聯企業，多多了解和發現這種創新的美食產品。

美國大中華超市集團總裁 張利惠先生表示，杰克兄弟品牌是我們非常棒的合作伙伴，客戶對他們家的產品的反饋也很好。希望本次參展有更多預制菜美食進入我們的貨架，也感謝 Jack 先生一直以來對大中華超市的支持，期望會后能有更多的緊密溝通和意向確認。

百佳香港超市集團董事長Gary Chen先生表示，今天到展后發現了很多杰克兄弟品牌過去沒有看到的新品，這些產品方便快捷，非常適合家庭場景，我對此非常有信心。Jack是我非常好的兄弟，我們對預制菜的產品有過很多深入溝通，這種創新美食的確比較適合超市，期望能保持合作，實現共贏。

對於后續發展，Jack Hwang表示：未來杰克兄弟將加大產品研發和供應鏈打造，同時也會在品牌營銷和客戶服務上投入更多的資源，希望與客戶一起成長，持續共贏。而“杰克兄弟·北美108預制菜品鑒會【芝加哥 站】將於5月21-24日參加在 Chicago McCormick Place 2022美國芝加哥餐飲及酒店用品展覽會(National Restaurant Association Show 2022)與大家見面，杰克兄弟展位號：3880，還有包括達拉斯、舊金山等也都已經在緊張籌備中，現向全美客戶發出鄭重邀請，歡迎大家持續關注和支持！