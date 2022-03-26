我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登暗示美軍會被派到烏克蘭？白宮澄清：立場沒變

空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮

Hard Rock 娛樂中心 YouYu 中餐部美食多多，歡迎光臨

本報芝加哥訊
Hard Rock Casino Youyu（有馀）中餐廳美食多多，歡迎光臨！
Hard Rock Casino Youyu（有馀）中餐廳美食多多，歡迎光臨！

地址位于 5400 W. 29th Ave., Gary, IN 46406.印第安納州北部的 Hard Rock Casino Northern Indiana 賭場內 YouYu Noodle Bar 中餐廳由知名總廚（Chef Chung)伍永聰大廚師主理，推出多款美食每天從中午12點開始至凌晨2點為大家提供令人垂涎的各種新鮮的亞洲風味美食，包括燒賣、小籠包、紅油炒手、中式炸蝦春卷和越南春卷等精美點心，還有官保雞、椒鹽蝦、黑椒牛肉、王子菇玉子豆腐以及粵港式粉、麵及各式炒飯，包括越南粉、星洲炒米、泰式的栢泰、肉類湯面食（辣臺式牛肉麵、牛腩麵、火鴨麵、叉燒麵和云呑麵）等，YouYu（有馀）中餐部是 Hard Rock Casino 的五家餐廳之一。總廚伍永聰表示， YouYu開放式的廚房，客人可以欣賞到廚師們制作美食的全過程，以及Youyu中餐部所有服務員提供的尊貴服務，大家還可在YouYu時尚的優美環境中享受美食。

總投資3億美元的 Hard Rock Casino Northern Indiana坐落在密歇根湖岸边陸地上，是印州首家在陸上興建的大型博彩娛樂中心，是鎮上最好的博彩娛樂游戲中心。Hard Rock 娛樂中心擁有80多張桌面游戲，提供了玩家最親切的體驗。兩副牌的21點，目前為止芝加哥最佳的游戲規則。100倍的骰子臺并提供$25000美元的限額。獨特風格的百家樂區有26張桌子，包括各項熱門的旁注（龍），玩家可自己捉牌體驗更高層次的博彩經歷！高額區提供8張21點桌子限額為$25000美元，輪盤提供每個號碼可投注高達 $1000美元。還有牌九、體育博彩和1400角子老虎機（即將迎來超過200臺新的老虎機更刺激）等的博彩娛樂設施。

除 Youyu（有馀）中餐廳美食外，Hard Rock 還配備 Hard Rock Cafe,高档牛排屋，意大利Constant Grind Coffee，三明治西點。還有一個可容納1954人的大型高级表演劇場，堪稱六星級的博彩娛樂設施。該娛樂中心从精致的餐饮到精彩多元的娛樂項目都為賓客量身訂做！有得玩有得吃，是您休閑娛樂的好去處！

要了解更多關於亞裔社區的特殊設施服務，請致電亞洲服務團隊。亞裔市場發展部總監 Jenny Moy（219）895-2452或發送電子郵件至 [email protected]。行政主持人邵建業(JJ)（219）895-2743或 [email protected]（通曉粵語/普通話）。執行主持人 Ly Voong（219）895-2762 或 [email protected]（通曉越南語、粵語/普通話）。執行主持人 Canh Nguyen，219-895-8312，[email protected]（通曉越南語）。有關Hard Rock International的更多信息，請訪問www.hardrock.com或shop.hardrock.com。

 

美食 越南 亞裔

上一則

選擇HUANG & HU清水正東律師事務所 H-1B申請通過率：100%，現在簽約享受超值價

下一則

拒下架「淫」書 圖書館長被開除

延伸閱讀

華裔廚師甄文達 獲詹姆斯比爾德終身成就獎

華裔廚師甄文達 獲詹姆斯比爾德終身成就獎
本次主題：港式美食

本次主題：港式美食
迪士尼樂園創意美食 吸客法寶

迪士尼樂園創意美食 吸客法寶
米奇形狀雪糕、蝴蝶餅 迪士尼樂園美食當法寶吸客

米奇形狀雪糕、蝴蝶餅 迪士尼樂園美食當法寶吸客
西柯汶那首次辦春季園遊會 準備150美食、商品攤位

西柯汶那首次辦春季園遊會 準備150美食、商品攤位
本次主題：港式美食

本次主題：港式美食

熱門新聞

最新詐騙方式，受害者以為詐騙者在協助防詐。(Unsplash.com)

接來電通知被無端轉帳 德州婦急處理 戶頭瞬間歸零

2022-03-22 18:17
古德爾(左)、米勒(右)涉嫌持棒球棒打死高中老師。(美聯社)

細節公布 愛州2高中生 持球棒活活打死老師

2022-03-24 10:50
Zillow退出翻屋市場後，務業出租公司和日本企業大撿便宜。(Zillow網頁)

Zillow脫手大批二手屋 不少買家和日本企業大撿便宜

2022-03-24 19:05
德州農工大學最新報告指出，德州房屋價格越來越高與外州人無關。黑線為總人口數，紅線為房價。（NBC）

加州佬和紐約客 不必再為德州房價高漲揹黑鍋

2022-03-18 19:51
消費者對電話營銷人員不必生氣，他們是你的生財途徑。(Unsplash網頁)

促銷電話連環call 德州男子反向操作 零成本倒賺十萬

2022-03-25 19:03
波茲曼黃石國際機場在推特貼出克魯茲與櫃枱交涉過程。 (Reddit／Chron.com)

參議員克魯茲赴華府大法官提名聽證前 欲強行登機被拒

2022-03-22 17:46

超人氣

更多 >
北加懸疑29年槍殺冷案偵破 受害人居然是唐飛同學

北加懸疑29年槍殺冷案偵破 受害人居然是唐飛同學
紓困抗通膨 12州擬直接發現金 緬因州最慷慨

紓困抗通膨 12州擬直接發現金 緬因州最慷慨
科學家新發現：白天小睡與失智症可能惡性循環

科學家新發現：白天小睡與失智症可能惡性循環
空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮

空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮
大法官湯瑪斯妻子29則簡訊逼梅杜斯推翻選舉結果

大法官湯瑪斯妻子29則簡訊逼梅杜斯推翻選舉結果